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Стало известно, какой груз находится на борту переломившегося у Находки контейнеровоза

Судно Rise Shine, севшее на мель в Японском море, перевозило контейнеры с запчастями и горючее

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На борту контейнеровоза, севшего на мель в Японском море неподалеку от Находки, находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн ГСМ, разлива топлива нет. Разгружать потерпевшее бедствие судно начнут завтра-послезавтра, все зависит от погоды. Как только спадет волна, установят боновые заграждения. Об этом 9 ноября сообщили в правительстве Приморского края.

Напомним, что в Приморском крае в заливе Восток 9 ноября сел на мель и переломился контейнеровоз Rise Shine. В районе ЧП объявлено штормовое предупреждение. Судно ходит под флагом Республики Панама. Аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения акватории.

Позднее стало известно, что всех 14 членов экипажа эвакуировали с судна с помощью вертолета. Все они — граждане Китая.

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Комментарии (2)

AGP
На судах топливные баки называются топливными танками.
RemyMartin
Обычно в контейнерах везут самые разнообразные грузы.
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