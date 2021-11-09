Стало известно, какой груз находится на борту переломившегося у Находки контейнеровоза

На борту контейнеровоза, севшего на мель в Японском море неподалеку от Находки, находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн ГСМ, разлива топлива нет. Разгружать потерпевшее бедствие судно начнут завтра-послезавтра, все зависит от погоды. Как только спадет волна, установят боновые заграждения. Об этом 9 ноября сообщили в правительстве Приморского края.



Напомним, что в Приморском крае в заливе Восток 9 ноября сел на мель и переломился контейнеровоз Rise Shine. В районе ЧП объявлено штормовое предупреждение. Судно ходит под флагом Республики Панама. Аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения акватории.

