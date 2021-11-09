Контейнеровоз переломился у Находки в Приморье, спасти людей мешает шторм

В Приморском крае в заливе Восток 9 ноября терпит бедствие контейнеровоз Rise Shine. В районе ЧП объявлено штормовое предупреждение.
По данным пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, контейнеровоз сел на мель в Японском море в районе мыса Козино. Граждан России на борту нет, всего членов экипажа 14. Судно ходит под флагом Республики Панама. Аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения акватории. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.
МЧС России
Опасных грузов в контейнерах нет, экипаж находится в безопасности, написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём Instagram.
«По последним данным спасателей, контейнеровоз Rise Shine переломился, но повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается. Однако решено установить боновые ограждения вокруг судна, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов. Спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря. На борту 14 человек, и, по данным капитана, они в безопасности», — отмечает губернатор.
К контейнеровозу вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту, а из порта Владивосток следует спасательное судно «Лазурит» ФГБУ «Морспасслужба», сообщает МЧС в своём телеграм-канале. В залив также направлены спасатели Владивостокского ПСО — 16 человек и 3 единицы техники.
Пока эвакуации экипажа мешает сильная волна высотой до четырех метров, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.