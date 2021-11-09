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Бастрыкин после обращения из телевизора поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК по Петербургу Андрею Голомбиевскому доложить о расследовании уголовного дела, связанного с убийством рэпера Энди Картрайта.

Как сообщается 9 ноября на сайте СК, глава ведомства принял такое решение после того, как увидел обращение к нему в эфире «одного из федеральных телеканалов».

По версии следствия, жена Картрайта не позднее 29 июля 2020-го убила супруга в квартире одного из домов на Невском проспекте в Петербурге. Позже, желая скрыть следы преступления, она расчленила его тело. Марину Кохал задержали в конце июля того же года, в тот же день ей предъявили обвинение в убийстве.

Сама же Кохал придерживается версии о том, что муж был наркоманом и алкоголиком, а умер от передозировки. Она нашла его в спальне-кабинете посиневшего, с пеной у рта. Чтобы остальные не узнали о передозировке, она решила расчленить тело и представить мужчину пропавшим без вести. Уже после гибели мужа Кохал имитировала активность Картрайта на его страницах в социальных сетях.

Следствие подтверждало, что брызг крови в квартире не обнаружили, а значит тело пилили после смерти.

«Фонтанка» писала, что спустя 15 месяцев в изоляторе Марину Кохал отправили под домашний арест. За полтора года следствие так и не пришло к убедительной версии убийства. Все это время адвокаты не переставали обжаловать решения о содержании женщины в СИЗО и доказали брешь в судебных материалах. Арест дважды признавали незаконным.

Продлить расследование до октября 2021 года велел лично глава СК Бастрыкин. С Кохал перестали проводить какие-либо следственные действия. К поиску причины смерти привлекли доктора медицинских наук, профессора Игоря Толмачева — одного из лучших в России судмедэкспертов. После этого в печени Картрайта нашли следы гамма-оксимасляной кислоты (ГОМК). Этот депрессант встречается в некоторых продуктах и применяется в неврологии и анестезии, однако в случае с рэпером оказался в обвинительном заключении.

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Комментарии (8)

265055770
Теперь каждым окочурившимся нариком будет Бастрыкин лично заниматься?
Mafioza
Обращение из телевизора-это сильно,как и вранье адвоката про некую экспертизу,которую подтвердили только ему,что пилили муженька живого)но блин никто их суперэкспертов стороны обвинения так и не смог этого установить,как бы следствие этого не хотело.На это вранье с федерального канала никому не надо обратить внимание?
Maxi 555
Тут эт надо к фамилии повнимательней присмотреться. Помойму с юга дама.
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