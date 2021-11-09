Бастрыкин после обращения из телевизора поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта

По версии следствия, жена Картрайта не позднее 29 июля 2020-го убила супруга в квартире одного из домов на Невском проспекте в Петербурге. Позже, желая скрыть следы преступления, она расчленила его тело. Марину Кохал задержали в конце июля того же года, в тот же день ей предъявили обвинение в убийстве.

Как сообщается 9 ноября на сайте СК, глава ведомства принял такое решение после того, как увидел обращение к нему в эфире «одного из федеральных телеканалов».

Сама же Кохал придерживается версии о том, что муж был наркоманом и алкоголиком, а умер от передозировки. Она нашла его в спальне-кабинете посиневшего, с пеной у рта. Чтобы остальные не узнали о передозировке, она решила расчленить тело и представить мужчину пропавшим без вести. Уже после гибели мужа Кохал имитировала активность Картрайта на его страницах в социальных сетях.



Следствие подтверждало, что брызг крови в квартире не обнаружили, а значит тело пилили после смерти.



«Фонтанка» писала, что спустя 15 месяцев в изоляторе Марину Кохал отправили под домашний арест. За полтора года следствие так и не пришло к убедительной версии убийства. Все это время адвокаты не переставали обжаловать решения о содержании женщины в СИЗО и доказали брешь в судебных материалах. Арест дважды признавали незаконным.



Продлить расследование до октября 2021 года велел лично глава СК Бастрыкин. С Кохал перестали проводить какие-либо следственные действия. К поиску причины смерти привлекли доктора медицинских наук, профессора Игоря Толмачева — одного из лучших в России судмедэкспертов. После этого в печени Картрайта нашли следы гамма-оксимасляной кислоты (ГОМК). Этот депрессант встречается в некоторых продуктах и применяется в неврологии и анестезии, однако в случае с рэпером оказался в обвинительном заключении.

