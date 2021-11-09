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Суд вернул полиции материалы дела в отношении одного из лидеров «лимоновцев» Дмитриева

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Калининский районный суд Петербурга вернул полиции материалы административных дел в отношении одного из лидеров незарегистрированного движения «Другая Россия Э.В. Лимонова» Андрея Дмитриева из-за недопуска адвоката Алексея Калугина к подзащитному. Об этом юрист 9 ноября рассказал «Фонтанке».

«Оба протокола вернули из-за недопуска защитника и неразъяснения прав», — пояснил Калугин.

«Другоросса» задержали после акции в честь годовщины Октябрьской революции 7 ноября. Полиция расценила символику «Другой России Эдуарда Лимонова» на маске для лица, которую надел Дмитриев, как запрещенную. Хотя официально она такой не признана.

В отношении Дмитриева составили протоколы по статьям 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) КоАП РФ.

В настоящее время Дмитриев находится на свободе.

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