Суд вернул полиции материалы дела в отношении одного из лидеров «лимоновцев» Дмитриева

Калининский районный суд Петербурга вернул полиции материалы административных дел в отношении одного из лидеров незарегистрированного движения «Другая Россия Э.В. Лимонова» Андрея Дмитриева из-за недопуска адвоката Алексея Калугина к подзащитному. Об этом юрист 9 ноября рассказал «Фонтанке».



«Оба протокола вернули из-за недопуска защитника и неразъяснения прав», — пояснил Калугин.



«Другоросса» задержали после акции в честь годовщины Октябрьской революции 7 ноября. Полиция расценила символику «Другой России Эдуарда Лимонова» на маске для лица, которую надел Дмитриев, как запрещенную. Хотя официально она такой не признана.

