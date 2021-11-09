Суд вернул полиции материалы дела в отношении одного из лидеров «лимоновцев» Дмитриева

Калининский районный суд Петербурга вернул полиции материалы административных дел в отношении одного из лидеров незарегистрированного движения «Другая Россия Э.В. Лимонова» Андрея Дмитриева из-за недопуска адвоката Алексея Калугина к подзащитному. Об этом юрист 9 ноября рассказал «Фонтанке».
«Оба протокола вернули из-за недопуска защитника и неразъяснения прав», — пояснил Калугин.
«Другоросса» задержали после акции в честь годовщины Октябрьской революции 7 ноября. Полиция расценила символику «Другой России Эдуарда Лимонова» на маске для лица, которую надел Дмитриев, как запрещенную. Хотя официально она такой не признана.
В отношении Дмитриева составили протоколы по статьям 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) КоАП РФ.
В настоящее время Дмитриев находится на свободе.