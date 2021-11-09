В Петербурге QR-коды о вакцинации против ковида распечатают в банках и в районных администрациях

По состоянию на 9 ноября районные администрации отчитались, что места для распечатки QR-кодов о прививке от COVID-19 организованы в Кировском, Петродворцовом, Петроградском, Василеостровском, Кронштадтском, Красносельском, Колпинском и Невском районах города. Администрации Калининского, Выборгского и Пушкинского районов поручили организацию участков для распечатывания QR-кодов подведомственным организациям.



Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге без QR-кода с 8 ноября не пустят в театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха, а с 1 декабря — в заведения общепита. Распечатывать QR-код не обязательно, но у тех, кто полагается только на электронный документ, могут возникнуть неожиданные проблемы. Так случилось 8 ноября, когда 300 тысяч человек неожиданно обнаружили, что срок действия их документов о вакцинации сократился с года до 6 месяцев.

