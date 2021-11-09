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В Петербурге QR-коды о вакцинации против ковида распечатают в банках и в районных администрациях

Распечатать QR-коды о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Петербурге можно будет в отделениях ПАО «Сбербанк» и в администрациях районов города. Об этом сообщает вице-губернатор Олег Эргашев в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского о ситуации с записью на вакцинацию от ковида и последующим получением необходимых QR-кодов.

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Печать

По состоянию на 9 ноября районные администрации отчитались, что места для распечатки QR-кодов о прививке от COVID-19 организованы в Кировском, Петродворцовом, Петроградском, Василеостровском, Кронштадтском, Красносельском, Колпинском и Невском районах города. Администрации Калининского, Выборгского и Пушкинского районов поручили организацию участков для распечатывания QR-кодов подведомственным организациям.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге без QR-кода с 8 ноября не пустят в театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха, а с 1 декабря — в заведения общепита. Распечатывать QR-код не обязательно, но у тех, кто полагается только на электронный документ, могут возникнуть неожиданные проблемы. Так случилось 8 ноября, когда 300 тысяч человек неожиданно обнаружили, что срок действия их документов о вакцинации сократился с года до 6 месяцев.

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Комментарии (2)

Brit
Бумажные куар-коды нужны только тем, кому давно на кладбище прогулы ставят и любая, даже самая лёгкая простуда загонит их в деревянный макинтош.
Бабаха
прививка для антиваксеров? интересно.
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