Минцифры: из-за утреннего сбоя ошибки в QR-кодах возникли у 300 тысяч человек

В Минцифры заявили, что ошибки в сертификатах о вакцинации от коронавируса в результате утреннего сбоя появились у 300 тысяч человек. Всего же на «Госуслугах» выпущено около 50 миллионов таких удостоверений.



«Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Из-за сжатых сроков, добавили в Минцифре, произошел сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных. Проблему исправили за четыре часа.

