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Минцифры: из-за утреннего сбоя ошибки в QR-кодах возникли у 300 тысяч человек

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В Минцифры заявили, что ошибки в сертификатах о вакцинации от коронавируса в результате утреннего сбоя появились у 300 тысяч человек. Всего же на «Госуслугах» выпущено около 50 миллионов таких удостоверений.

«Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за сжатых сроков, добавили в Минцифре, произошел сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных. Проблему исправили за четыре часа.

«Фонтанка» писала, что петербуржцы и другие жители России столкнулись с тем, что 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса сократился с года до полугода. Когда все бросились проверять свои документы, в работе сайта госуслуг возникли неполадки. Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. На сайте госуслуг вскоре все QR-коды снова стали годовыми.

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Комментарии (5)

olla
ух ты..проверим стоит автоматическое удаление комментов про с-е--г-р-е-г-а-ц-и-ю или ручками чистят))
asgard
Это не сбой, это тестирование. Скоро подрежут срок годности
Stargazer_5e4cc3b703773
Цифры опять не той системы. Надо переходить на кириллическую скрепную систему. Минцифры - кому в голову пришло такое идиотское название этой лавки?
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