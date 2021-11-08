Минцифры: из-за утреннего сбоя ошибки в QR-кодах возникли у 300 тысяч человек

В Минцифры заявили, что ошибки в сертификатах о вакцинации от коронавируса в результате утреннего сбоя появились у 300 тысяч человек. Всего же на «Госуслугах» выпущено около 50 миллионов таких удостоверений.
«Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Из-за сжатых сроков, добавили в Минцифре, произошел сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных. Проблему исправили за четыре часа.
«Фонтанка» писала, что петербуржцы и другие жители России столкнулись с тем, что 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса сократился с года до полугода. Когда все бросились проверять свои документы, в работе сайта госуслуг возникли неполадки. Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. На сайте госуслуг вскоре все QR-коды снова стали годовыми.