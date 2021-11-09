В Петербурге наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 после нерабочей недели. Об этом 9 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ.



«Устойчивая тенденция роста сохраняется по итогам недели только в трех регионах. Рост заболеваемости на невысоких цифрах сохраняется в 61 субъекте. Отсутствие значимой динамики — в 18 субъектах. Явное снижение заболеваемости наблюдается в шести субъектах — Чечне, Петербурге, Ненецком АО, Алтае, Москве и Калмыкии», — сказала Попова.

