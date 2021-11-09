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Роспотребнадзор заметил снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге

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В Петербурге наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 после нерабочей недели. Об этом 9 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ.

«Устойчивая тенденция роста сохраняется по итогам недели только в трех регионах. Рост заболеваемости на невысоких цифрах сохраняется в 61 субъекте. Отсутствие значимой динамики — в 18 субъектах. Явное снижение заболеваемости наблюдается в шести субъектах — Чечне, Петербурге, Ненецком АО, Алтае, Москве и Калмыкии», — сказала Попова.

При этом она подчеркнула, что в регионах необходимо сохранять ограничения и усилить контроль за их исполнением, это позволит стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец призвал оценивать эффект от «ковикул» через «два-три дня». Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, уже заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса.

За последние сутки в России было выявлено 39 160 новых случаев COVID-19. В Петербурге за 24 часа заболели 2 680 человек.

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Комментарии (3)

Kruger
Победили ковид в очередной раз?
RUDZHIN
ловкость рук и никакого мошенничиства
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