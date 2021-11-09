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Автомобилисты трижды останавливали петербургские трамваи, каждый раз на полчаса

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Несколько раз за утро 9 ноября в Петербурге неловкие автомобилисты вынуждали пассажиров электротранспорта ждать или идти пешком. Об авариях «Фонтанке» сообщают в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

В 8 утра у Тучкова моста легковой автомобиль, подрезав трамвай, оставил его на полчаса без электричества. Как уже писала «Фонтанка», это осложнило и без того плотное движение на Большом проспекте П.С.

В 10:05 произошло стороннее ДТП в зоне трамвайных путей на Египетском мосту. На 30 минут встали трамваи на Лермонтовском проспекте. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что автомобили «сыграли в догонялки».

В 10:36 легковые машины столкнулись на путях на 1-м Муринском проспекте, 11. Электротранспорт постоял на этот раз чуть меньше получаса.

Утром пробки в городе были плотнее обычного — 7 баллов. По данным на 14 часов, загруженность дорог составляет нормальные для этого времени 4 балла.

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Комментарии (1)

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Господи, какое же позорище эти ПТМЗшные трамваи...
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