Автомобилисты трижды останавливали петербургские трамваи, каждый раз на полчаса

Несколько раз за утро 9 ноября в Петербурге неловкие автомобилисты вынуждали пассажиров электротранспорта ждать или идти пешком. Об авариях «Фонтанке» сообщают в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».



В 8 утра у Тучкова моста легковой автомобиль, подрезав трамвай, оставил его на полчаса без электричества. Как уже писала «Фонтанка», это осложнило и без того плотное движение на Большом проспекте П.С.



В 10:05 произошло стороннее ДТП в зоне трамвайных путей на Египетском мосту. На 30 минут встали трамваи на Лермонтовском проспекте. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что автомобили «сыграли в догонялки».

