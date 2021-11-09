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Автомобиль, подрезав трамвай у Тучкова, оставил его без тока, а Большой проспект — без движения

В Петербурге утром образовались 7-балльные пробки

Пробки в Петербурге к 11 часам утра 9 ноября пришли в норму, хотя в час пик загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 1–2 балла выше обычного.

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Самый плотный трафик сервис зафиксировал на Московском шоссе из центра (8 баллов), проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр (8 баллов), Заневском проспекте и проспекте Косыгина в центр (8 баллов). В топ-5 утренних пробок вошли:

  • 8:18, Колтушское шоссе и проспект Косыгина, 9,1 км;
  • 9:42, внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, 7,5 км;
  • 9:02, внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, 6,5 км;
  • 9:10, Московское шоссе, 4,5 км;
  • 9:46, Российский путепровод и Индустриальный проспект, 4,3 км.

Местами мешали ДТП. Так, неловкий автомобилист спровоцировал затор на Большом проспекте П.С., где и так сейчас плотнее обычного из-за закрытого Биржевого моста. «На Большом все стоят. Ждут, пока починят трамвай», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Однако трамвай был не виноват. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», около 8 часов на проспекте Добролюбова перед Тучковым мостом легковой автомобиль подрезал трамвай на путях. В итоге трамвай на 30 минут оказался под обесточенным участком.

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Отметим, что после нерабочей недели загруженность дорог в Петербурге резко выросла. В понедельник, 8 ноября, утром и вечером пробки достигали 8 баллов, хотя обычно осенью по утрам бывает 6 баллов, а по вечерам 7.

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Комментарии (5)

f0ntan
В исходнике, а именно теме ДТП и ЧП на ВК, ничего не сказано, что не стало тока контактной сети. Там, если ознакомиться с материалом - в поворачивающий налево трамвай с Добролюбова на Тучков мост впилилась в бок машина, ехавшая на Тучков мост прямо с Большого проспекта. Со стороны Большого образовалась пробка
Жора__
хочу понять следственно-причинную связь: подрезал трамвай - оставил без электричества! ))) Бред какой-то!
f0ntan
Где троллейбусы с автономным аккумуляторным ходом? Судя по фото троллейбусной пробки, там таких нет
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