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Петербург отметил окончание локдауна пробками. Дороги загружены на 8 баллов

В Петербурге сформировались 8-балльные пробки

Магистрали Петербурга окрасились в «красный». Сервис «Яндекс.Карты» оценивает дорожную ситуацию в городе на восемь баллов из десяти.

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Вечером 8 ноября масштабные заторы наблюдаются на КАД — на участке от 66-го по 57-й, а также с 35-го по 40-й километры.

В целом загруженность городских магистралей на два балла выше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться и к 22 часам достигнут одного балла.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощ.ь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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