Петербург отметил окончание локдауна пробками. Дороги загружены на 8 баллов

Вечером 8 ноября масштабные заторы наблюдаются на КАД — на участке от 66-го по 57-й, а также с 35-го по 40-й километры.



В целом загруженность городских магистралей на два балла выше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться и к 22 часам достигнут одного балла.

