Петербург приходит в себя после утренних 8 баллов. Пробки на КАД сохраняются

Пробки, судя по «Яндекс.Картам», сохраняются на внутреннем кольце на востоке КАД (очевидцы отметили там ДТП), на внешнем перед Софийской улицей, на Киевском шоссе, где идёт ремонт, на Московском шоссе, на Каменноостровском проспекте и набережных Невы, а также на других улицах.



Самыми загруженными магистралями утром стали проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Витебский проспект в центр (8 баллов). Топ-5 пробок:

