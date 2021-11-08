Петербург приходит в себя после утренних 8 баллов. Пробки на КАД сохраняются

Пробки, судя по «Яндекс.Картам», сохраняются на внутреннем кольце на востоке КАД (очевидцы отметили там ДТП), на внешнем перед Софийской улицей, на Киевском шоссе, где идёт ремонт, на Московском шоссе, на Каменноостровском проспекте и набережных Невы, а также на других улицах.
Самыми загруженными магистралями утром стали проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Витебский проспект в центр (8 баллов). Топ-5 пробок:
- 8:16, внутренняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной, 11 км;
- 8:32, Колтушское шоссе и проспект Косыгина от Центральной улицы до улицы Передовиков, 7,9 км;
- 9:08, внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, 6,5 км;
- 8:52, проспект Обуховской Обороны от Шлиссельбургского проспекта до улицы Крупской,, 6,2 км;
- 10:00, Киевское шоссе и Пулковское шоссе от Красносельского шоссе до мемориального комплекса Пулковский Рубеж, 5,6 км.
На загруженность дорог в понедельник могли повлиять дождь со снегом (пробки в Петербурге, по статистике, растут при сильных осадках), а также возвращение горожан на работу после длинных выходных.