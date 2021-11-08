В Петербурге дождь со снегом, плюс 2 ощущается как минус 5. На очереди — гололедица

«Яндекс» сообщает, что в 7 часов утра в Петербурге наблюдается дождь со снегом, «по прогнозу выпадет 15% месячной нормы осадков». Вчера сервис предсказывал даже больше: 9,9 мм снега, то есть 69,3% месячной нормы осадков. Ветер пока в основном лёгкий — 2 м/с, с порывами до 9,4 м/c. Атмосферное давление низкое — 745 мм рт. ст. Температура плюс 2 будет ощущаться как минус 5 при высокой влажности воздуха — 93%.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 8 ноября обещает Петербургу дождь, местами с мокрым снегом. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём местами порывы до сильного. Температура воздуха плюс 1–3 градуса в течение суток.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 5 градусов в течение суток. Самое холодное 8 ноября выдалось в 1980 году, минус 9 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 10.



Во вторник, 9 ноября, по прогнозу СЗ УГМС, ожидается минус 2–4 градуса ночью, а днём 0 — плюс 2. На дорогах местами гололедица. Водителям выезжать на летней резине не стоит.

