Аномальные пробки в Петербурге: дороги загрузили осадки и возвращение к работе

По данным «Яндекса», уже к 7:25 загруженность улиц достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Это на 3 балла выше обычного показателя для данного времени суток.



Сервис зафиксировал уже две «самые длинные пробки для данного времени суток за всю последнюю неделю»:



8:00 — Киевское шоссе и Пулковское шоссе от Красносельского шоссе до мемориального комплекса «Пулковский рубеж», 5,6 км.



8:06 — внутренняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе, 6,2 км.



«Яндекс.Карты» демонстрируют крупные пробки на Красносельском и Таллинском шоссе, на внешнем кольце КАД перед ЗСД на юге, на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина, на Советском проспекте, на Октябрьской набережной и других магистралях. Заторы на въезд в город могут быть связаны с массовым возвращением петербуржцев в город после длинных выходных. «Народ поехал на работу. Всем городом. Люди на остановках толпами. КАД по внешнему от Таллинского стоит», — рассказывает читательница «Фонтанки» Майя.

