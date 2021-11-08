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Аномальные пробки в Петербурге: дороги загрузили осадки и возвращение к работе

В Петербурге «красные» 7 баллов

Дождь с мокрым снегом утром 8 ноября сильно осложняет дорожное движение в Петербурге.

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По данным «Яндекса», уже к 7:25 загруженность улиц достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Это на 3 балла выше обычного показателя для данного времени суток.

Сервис зафиксировал уже две «самые длинные пробки для данного времени суток за всю последнюю неделю»:

  • 8:00 — Киевское шоссе и Пулковское шоссе от Красносельского шоссе до мемориального комплекса «Пулковский рубеж», 5,6 км.
  • 8:06 — внутренняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе, 6,2 км.

«Яндекс.Карты» демонстрируют крупные пробки на Красносельском и Таллинском шоссе, на внешнем кольце КАД перед ЗСД на юге, на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина, на Советском проспекте, на Октябрьской набережной и других магистралях. Заторы на въезд в город могут быть связаны с массовым возвращением петербуржцев в город после длинных выходных. «Народ поехал на работу. Всем городом. Люди на остановках толпами. КАД по внешнему от Таллинского стоит», — рассказывает читательница «Фонтанки» Майя.

Фото: Читательница «Фонтанки» Майя
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Фото: Читательница «Фонтанки» Майя

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Комментарии (2)

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Это не дождь и снег виноват. Надо не челомуравейники строить а обширную сеть дорог и мостов. Один мост закрыли и в городе коллапс. А чиновники которые обязаны за свою заработанную плату следить за развитием мегаполиса опять не виноваты. Самое простое обвинить дождь и снег.
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