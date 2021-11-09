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В московском метро приезжий побил своего темнокожего земляка, возбуждено уголовное дело

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Полиция возбудила уголовное дело на агрессивного пассажира столичного метро после того, как он затеял драку в вагоне. Инцидент произошёл в перегоне между «Беговой» и «Улицей 1905 года». Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах молодой мужчина подходит к темнокожему пассажиру и начинает с ним говорить, напирая корпусом. Тот встает и начинает наносить удары, защищаясь, агрессор не уступает. В итоге драку помогли разнять другие пассажиры.

Они же сообщили о потасовке в полицию. Участников конфликта задержали, когда они выходили из вагона. По словам источника РИА Новости, ими оказались два гражданина Киргизии, оба 1996 года рождения. Оба были процессуально задержаны и получили по протоколу о мелком хулиганстве.

В октябре в метро Москвы трое уроженцев Дагестана избили жителя столицы, когда тот попытался защитить девушку. Нападавшие были арестованы по делу о покушении на убийство.

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Комментарии (4)

angel of death
понавезли на свою голову - вот пусть полиция теперь с этим и разбирается...
Карабас Барабас
Коренные москвичи они такие....
лексус
Афроамериканец или как их там толерантно называть, красавчик, сразу всёк без базара, не стал как местные войны на полу в крови валятся.
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