В московском метро приезжий побил своего темнокожего земляка, возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело на агрессивного пассажира столичного метро после того, как он затеял драку в вагоне. Инцидент произошёл в перегоне между «Беговой» и «Улицей 1905 года». Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости.
Видео появилось в соцсетях. На кадрах молодой мужчина подходит к темнокожему пассажиру и начинает с ним говорить, напирая корпусом. Тот встает и начинает наносить удары, защищаясь, агрессор не уступает. В итоге драку помогли разнять другие пассажиры.
Они же сообщили о потасовке в полицию. Участников конфликта задержали, когда они выходили из вагона. По словам источника РИА Новости, ими оказались два гражданина Киргизии, оба 1996 года рождения. Оба были процессуально задержаны и получили по протоколу о мелком хулиганстве.
В октябре в метро Москвы трое уроженцев Дагестана избили жителя столицы, когда тот попытался защитить девушку. Нападавшие были арестованы по делу о покушении на убийство.