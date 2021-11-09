В московском метро приезжий побил своего темнокожего земляка, возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело на агрессивного пассажира столичного метро после того, как он затеял драку в вагоне. Инцидент произошёл в перегоне между «Беговой» и «Улицей 1905 года». Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости.



Видео появилось в соцсетях. На кадрах молодой мужчина подходит к темнокожему пассажиру и начинает с ним говорить, напирая корпусом. Тот встает и начинает наносить удары, защищаясь, агрессор не уступает. В итоге драку помогли разнять другие пассажиры.

