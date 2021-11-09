Минздрав: Третья волна коронавируса в России переросла в четвертую. Болеют более миллиона человек

Третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую. Об этом 9 ноября заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов. Он также отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 сейчас наблюдается в европейском регионе ВОЗ — во многом это связано и с ситуацией в России.
«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — цитирует выступление Чуланова на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021» РИА Новости.
В российских стационарах на данный момент развернуто более 300 тысяч коронавирусных коек. В общей сложности на лечении с COVID-19 в стране находятся более 1 млн человек, уточнил инфекционист Минздрава.
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении губернатора Петербурга Александра Беглова, что в городе на Неве осеннюю волну коронавируса удалось стабилизировать. В городском комитете по здравоохранению по этому поводу высказали мнение, что при оценке эффекта от нерабочих дней надо опираться на число госпитализаций, а не число выявленных случаев COVID-19. Для этого нужно подождать еще два-три дня, отметили в ведомстве.