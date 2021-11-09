Минздрав: Третья волна коронавируса в России переросла в четвертую. Болеют более миллиона человек

Третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую. Об этом 9 ноября заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов. Он также отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 сейчас наблюдается в европейском регионе ВОЗ — во многом это связано и с ситуацией в России.



«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — цитирует выступление Чуланова на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021» РИА Новости.

