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Минздрав: Третья волна коронавируса в России переросла в четвертую. Болеют более миллиона человек

В России для пациентов с COVID-19 в четвертую волну развернуто более 300 тысяч коек

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Третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую. Об этом 9 ноября заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов. Он также отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 сейчас наблюдается в европейском регионе ВОЗ — во многом это связано и с ситуацией в России.

«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — цитирует выступление Чуланова на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021» РИА Новости.

В российских стационарах на данный момент развернуто более 300 тысяч коронавирусных коек. В общей сложности на лечении с COVID-19 в стране находятся более 1 млн человек, уточнил инфекционист Минздрава.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении губернатора Петербурга Александра Беглова, что в городе на Неве осеннюю волну коронавируса удалось стабилизировать. В городском комитете по здравоохранению по этому поводу высказали мнение, что при оценке эффекта от нерабочих дней надо опираться на число госпитализаций, а не число выявленных случаев COVID-19. Для этого нужно подождать еще два-три дня, отметили в ведомстве.

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Комментарии (1)

angel of death
ждём 5-ю волну, когда персонал выгорит на работе и пойдёт на увольнение со словами "в гр*б* они всё это видели"; когда очереди из скорых будут километровыми; когда на операцию по удалению аппендикса надо будет записываться за месяц; ну а чиновники будут рассказывать - мол всё в порядке, вот вам ещё новых бараков-трансформеров, "б*л*йт* на здоровье"...
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