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Бенефициар ГК «Охрана» объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены»

СК намерен ходатайствовать о заочном аресте фигуранта.

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Бенефициар ГК «Охрана» Алексей Кобыщ объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупном мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена» в Петербурге. Об этом 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, СК намерен ходатайствовать о заочном аресте фигуранта.

Обыски на стадионе прошли в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, участвовали экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до табло (которые звучали в обвинительном приговоре бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну). Сюжет о поставке техники для обеспечения безопасности, в частности видеокамер производства Dallmeier electronic GmbH&Co KG («Даллмайер»), стоял особняком: оборудование везли из-за границы, передавая из рук одного субподрядчика другому. Следствие привлекло к делу Интерпол, а глава СК Александр Бастрыкин озвучил общую сумму хищения — 180 млн рублей.

По версии следствия, в ходе перемещения товара из-за границы и транзакций между несколькими посредниками реальная стоимость видеокамер выросла на бумаге, разницу поделили между собой участники схемы. Роль организатора преступления СК отдает Кобыще. По подсчетам Следственного комитета, с учетом всех таможенных сборов и пошлин, а также НДС и комиссий фактические затраты на приобретение оборудования составили 156,3 млн рублей. Однако ГК «Охрана» передала «Метрострою» технику за 334,4 млн рублей, эта сумма складывается и из подписанных актов.

Подробнее о цепочке читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

i224
Смехотворное обвинение. На рынке видеокамер 40% обычная скидка для монтажной организации, а уж импортеру сам бог велел три цены закладывать.
kolpankolpan
Какой нужен капитал в уставе что -бы удовлетворить требования Хэмета? Триста миллионов, такого Уставного капитала почти не делается. Да и отвечает компания совсем не обозначенным уставным капиталом.
Эд Хэммет
По нормальному, уголовные дела на этом строительстве, тянувшемся 11 лет, надо заводить пачками. Договоры заключались с компаниями типа "Рога и копыта" с нулевым опытом работы, капиталом в 10тыс.руб. и одним директором в штате. Следственному комитету тут работы непочатый край.
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