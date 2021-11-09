Бенефициар ГК «Охрана» объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены»

Бенефициар ГК «Охрана» Алексей Кобыщ объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупном мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена» в Петербурге. Об этом 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника, СК намерен ходатайствовать о заочном аресте фигуранта.



Обыски на стадионе прошли в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, участвовали экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до табло (которые звучали в обвинительном приговоре бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну). Сюжет о поставке техники для обеспечения безопасности, в частности видеокамер производства Dallmeier electronic GmbH&Co KG («Даллмайер»), стоял особняком: оборудование везли из-за границы, передавая из рук одного субподрядчика другому. Следствие привлекло к делу Интерпол, а глава СК Александр Бастрыкин озвучил общую сумму хищения — 180 млн рублей.

