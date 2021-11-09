Бенефициар ГК «Охрана» объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены»

Бенефициар ГК «Охрана» Алексей Кобыщ объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупном мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена» в Петербурге. Об этом 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, СК намерен ходатайствовать о заочном аресте фигуранта.
Обыски на стадионе прошли в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, участвовали экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до табло (которые звучали в обвинительном приговоре бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну). Сюжет о поставке техники для обеспечения безопасности, в частности видеокамер производства Dallmeier electronic GmbH&Co KG («Даллмайер»), стоял особняком: оборудование везли из-за границы, передавая из рук одного субподрядчика другому. Следствие привлекло к делу Интерпол, а глава СК Александр Бастрыкин озвучил общую сумму хищения — 180 млн рублей.
По версии следствия, в ходе перемещения товара из-за границы и транзакций между несколькими посредниками реальная стоимость видеокамер выросла на бумаге, разницу поделили между собой участники схемы. Роль организатора преступления СК отдает Кобыще. По подсчетам Следственного комитета, с учетом всех таможенных сборов и пошлин, а также НДС и комиссий фактические затраты на приобретение оборудования составили 156,3 млн рублей. Однако ГК «Охрана» передала «Метрострою» технику за 334,4 млн рублей, эта сумма складывается и из подписанных актов.
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