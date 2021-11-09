Легким движением руки. Фасад новостройки в Петербурге не выдержал прикосновения новоселов

Кирпичи с новостройки в Кировском районе Петербурга можно сбить буквально рукой. Это продемонстрировал собственник одной из квартир в ЖК «Панорамы залива», расположенном на Двинской, 8. Особых усилий, чтобы кирпич отлетел от здания, не нужно — достаточно лишь немного постучать по стене рукой. Это Григорий может сделать прямо из своей квартиры на седьмом этаже. «Сейчас идет обрушение фасада. В один момент это может рухнуть кому-то на голову, и будет трагедия. А кто ходит под домом? — сами жители», — сказал Григорий в разговоре с «Фонтанкой».



Застройщик ЗАО «Трест-102» сдал жилой комплекс с видом на Невскую губу в мае этого года. На момент проведения итоговой проверки, как сообщили в Госстройнадзоре, строительных дефектов выявлено не было. Недочеты не исключены, но, согласно законодательству, как уточнили там, «предельный срок обнаружения недостатков в связи с ненадлежащим качеством строительных работ составляет пять лет».



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Жилой комплекс, фасад которого разрушается на глазах, появился на трагическом месте. Раньше тут стояло девятиэтажное общежитие Балтийского морского пароходства, которое обрушилось в 2002 году. Жертвами ЧП стали четыре человека. Разбором завалов руководил Сергей Шойгу, который в ту пору был главой МЧС, а тогдашний губернатор Владимир Яковлев из-за трагедии экстренно прервал рабочий визит в Страсбурге и вернулся в город. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Следствие установило, что основные нарушения, из-за которых обрушилось общежитие, допустили при строительстве дома в 1971 году, в связи с чем срок давности был признан истекшим. Дело прекратили в начале 2004 года, тогда и пошли разговоры о строительстве жилого дома.



Вскоре был объявлен старт продаж. Сам ЖК площадью 22,5 тысячи квадратных метров на 347 квартир начали строить в 2008 году. Застройщик неоднократно переносил сроки. Одной из причин стала судебная тяжба из-за расселения близлежащего аварийного здания, что влекло, в свою очередь, запрет на начало работ. «Сейчас осталось несколько человек, которые ждут квартиры уже 17 лет. Большинство таких уже вышло из сделок. Основная часть людей стала дольщиками в 2017–2018 году, когда к строительству подключился город. Даже тогда у нас в документах стоял март 2019 года, но в итоге всё доделали только недавно», — сказала одна из жительниц.



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Этим летом собственников начали приглашать на приемку работ. К ноябрю в квартиры, по словам дольщиков, въехали не больше 10 семей. «Здесь куча недоделок. Я работы не принял. В квартирах плесень, вентиляция не работает. Проблема с кровлей, течет на верхних этажах и на открытых балконах, попадает на нижние этажи. Канализация забита. Отопление и водоснабжение то есть, то нет», — сказал Григорий.



К сдаче жилого комплекса выросла и цена. В доме, где отваливается кирпич, судя по сайту объявлений, однокомнатная квартира площадью 50 «квадратов» без малого обойдется почти в 11 млн рублей. Жители от расценок негодуют. «Мы, когда сейчас увидели цены, были в шоке. Покупали, конечно, в разы дешевле. Тогда однушка стоила 2,5 млн», — сетует один из дольщиков.



Фото: скриншот spb.cian.ru Поделиться Поделиться







Застройщик ЗАО «Трест-102» обещает отбить кирпичную облицовку и восстановить кладку, но в самой ситуации с фасадом пеняет на изготовителя кирпичей — Нерехтский завод керамических изделий. Только вот организации уже не существует, она обанкротилась, а иски подавать некому. «Кирпич в разных местах отходит уже около двух лет. Мы поняли, что дело в его качестве. Когда мы стали разбираться, оказалось, что таких претензий к производителю очень много, но сейчас мы не будем тратить на это силы и деньги, чтобы обращаться в суд. Там уже и судиться-то не с кем», — сказал главный инженер компании Владислав Дмитриев.

По его словам, кирпич пришел со всеми документами, в соответствии с которыми он был сделан по ГОСТу. «С теми показателями, что были у него, там гарантия минимум 25 лет. Но заказывали его даже не мы, а инвестор. Те люди, которые это делали, их уже нет, вместе с Оганесяном (бывший «строительный» вице-губернатор Петербурга, отбывающий в настоящий момент наказание по делу о взятках. — Прим. ред.), это его товарищи были. Этих денег, что должны были пойти на этот дом, уже нет, их давно съели. Мы вкладывали свои, здесь о прибыли уже несколько лет речи не идет», — добавил он, опустив подробности.



Дольщики, как указывают в Госстройнадзоре, могут подать иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта. В претензии нужно четко указать все дефекты, при условии, что они выявлены в течение гарантийного срока. Застройщик обязан их устранить в согласованный с дольщиками срок. В случае отказа или лишь частичного исполнения требований можно также обратиться в суд. Только у самого застройщика и своих проблем хватает. В прошлом году, согласно данным СПАРК, компания ушла в минус почти на полмиллиона, а в настоящий момент ФНС приостановила операции по ее счетам. Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

