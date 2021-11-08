Александр Герман возглавил комитет по природопользованию Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил замглавы комитета имущественных отношений Александра Германа на должность председателя комитета по природопользованию. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Смольного.
Как уточняется, к своим обязанностям чиновник приступит с 9 ноября.
Как ранее писала «Фонтанка», обязанности Германа поделят два заместителя глав комитета имущественных отношений: Казбек Боллоев возьмет на себя вопросы приватизации, а Константин Марков — работу с госучреждениями.
Место главы комитета по природопользованию пустовало с лета. Предшественник Германа Денис Беляев перешел на работу в администрацию Адмиралтейского района.