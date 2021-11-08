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Александр Герман возглавил комитет по природопользованию Петербурга

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Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил замглавы комитета имущественных отношений Александра Германа на должность председателя комитета по природопользованию. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Как уточняется, к своим обязанностям чиновник приступит с 9 ноября.

Как ранее писала «Фонтанка», обязанности Германа поделят два заместителя глав комитета имущественных отношений: Казбек Боллоев возьмет на себя вопросы приватизации, а Константин Марков — работу с госучреждениями.

Место главы комитета по природопользованию пустовало с лета. Предшественник Германа Денис Беляев перешел на работу в администрацию Адмиралтейского района.

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Комментарии (1)

08765432
Чунга чангааааа , лето круглый год ! О_+
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