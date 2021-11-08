FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Полиция задержала участника массовой драки на востоке Москвы, пустившего в ход нож

0
Печать

Полиция Москвы продолжает разбираться в обстоятельствах массовой драки в Домодедово. Задержан еще один участник, ему вменяют покушение на убийство, сообщает 8 ноября столичное ГСУ СК РФ. Мужчина воткнул нож в грудную клетку оппонента.

«По данным следствия, 6 ноября вблизи жилых домов, расположенных по Саянской улице в городе Москве, произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки. Потерпевший 1991 года рождения был доставлен в городскую больницу, где ему оказывается помощь. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что во время драки находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в московском СК.

В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Тем же вечером на улице Гагарина в Москве дрались несколько десятков человек. Полиция возбудила дело о хулиганстве и задержала нескольких участников. Продолжается расследование дела о нападении четверых человек на мужчину с ребенком в Новой Москве.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний