Полиция задержала участника массовой драки на востоке Москвы, пустившего в ход нож

Полиция Москвы продолжает разбираться в обстоятельствах массовой драки в Домодедово. Задержан еще один участник, ему вменяют покушение на убийство, сообщает 8 ноября столичное ГСУ СК РФ. Мужчина воткнул нож в грудную клетку оппонента.



«По данным следствия, 6 ноября вблизи жилых домов, расположенных по Саянской улице в городе Москве, произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки. Потерпевший 1991 года рождения был доставлен в городскую больницу, где ему оказывается помощь. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что во время драки находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в московском СК.