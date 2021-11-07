Массовая драка в Домодедово стала уголовным делом. В полиции уже семеро

Полиция задержала семерых участников массовой драки в Домодедово к вечеру 7 ноября. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.



Инцидент произошел накануне вечером на улице Гагарина. На видеозаписи, появившейся в сетях, видно, что дерутся около 20 человек. Очевидцы заявили, что слышали выстрелы.



По предварительным данным, конфликт произошел после словесной перепалки на бытовой почве. Устанавливаются остальные участники драки.



Ранее в столице первого из четырех задержанных по обвинению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 7 ноября арестовали на два месяца.