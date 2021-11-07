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Массовая драка в Домодедово стала уголовным делом. В полиции уже семеро

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после массовой драки в Домодедово

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Полиция задержала семерых участников массовой драки в Домодедово к вечеру 7 ноября. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Гагарина. На видеозаписи, появившейся в сетях, видно, что дерутся около 20 человек. Очевидцы заявили, что слышали выстрелы.

По предварительным данным, конфликт произошел после словесной перепалки на бытовой почве. Устанавливаются остальные участники драки.

Ранее в столице первого из четырех задержанных по обвинению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 7 ноября арестовали на два месяца.

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Комментарии (13)

266597922
И почему всегда всё вешают на мигрантов, приезжих?! Местные нынче как бы себя не вели, как бы не провоцировали в наши дни ни при чём?!
Wert
Здратути.
Денеб
Товарищ Сталин быстро бы их трудоустроил..... В ГУЛАГЕ.......
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