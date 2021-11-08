Нерабочие дни в Петербурге разгружали транспорт на полтора миллиона человек, праздники — на 2,5 млн

«Фонтанка» рассказывала о том, как поток пассажиров сократился 1 ноября. Понедельник к понедельнику — минус полтора миллиона человек. Судя по данным комитета по транспорту, которыми он поделился 8 ноября, эта тенденция продолжилась и далее. 2 и 3 ноября в Петербурге общественным транспортом воспользовались 3,1 и 3,2 миллиона человек соответственно (за неделю до этого было по 4,6 миллиона).

С наступлением праздников разница увеличилась. 4 и 5 ноября пассажиропоток составил по 2,1 миллиона человек (неделей раньше в четверг было 4,6 — 4,7 миллиона). Однако в уик-энд ситуация начала выравниваться, и 7 ноября пассажиров оказалось 1,8 миллиона — почти столько же, сколько в предыдущее воскресенье (1,9 миллиона).

