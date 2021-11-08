Минздрав и Минцифры официально объяснили «обнуление» QR-кодов

Минцифры и Минздрав выступиили с официальным заявлением: сроки действия QR-кодов остаются прежними. Это был сбой.
«Срок действия QR-кодов остается прежним. Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — говорится в заявлении от 8 ноября.
Как писала «Фонтанка», петербуржцы наравне с другими жителями России столкнулись с тем, что 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса резко сократился. После этого начались сбои в работе «Госуслуг». Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока до полугода объяснили сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. А «Госуслуги» вернули QR-коды на один год.