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В пяти регионах продолжаются нерабочие дни

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Нерабочие дни продлятся в пяти российских регионах. Это Новгородская область, граничащая с Ленинградской, а также Смоленская, Курская, Томская и Челябинская области. Такое решение приняли главы этих субъектов Федерации, исходя из ситуации с коронавирусом в своих регионах, сообщает 8 ноября РИА Новости.

В частности, губернатор Андрей Никитин в Новгородской области продлил нерабочие дни на неделю с сохранением заработной платы. В Челябинской и Курской областях режим продлён до 12 ноября включительно. В Смоленской области — до 10 ноября, в Томской — до 15 ноября.

В Петербурге, Ленинградской области, Москве и многих других регионах началась обычная неделя. При этом ограничения сохраняются. Что и как работает в Петербурге и для чего необходимы QR-коды, читайте на «Фонтанке».

Как быстрее всего вакцинироваться, не дожидаясь повсеместного введения QR-кодов, читайте в нашей инструкции.

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