В пяти регионах продолжаются нерабочие дни

Нерабочие дни продлятся в пяти российских регионах. Это Новгородская область, граничащая с Ленинградской, а также Смоленская, Курская, Томская и Челябинская области. Такое решение приняли главы этих субъектов Федерации, исходя из ситуации с коронавирусом в своих регионах, сообщает 8 ноября РИА Новости.



В частности, губернатор Андрей Никитин в Новгородской области продлил нерабочие дни на неделю с сохранением заработной платы. В Челябинской и Курской областях режим продлён до 12 ноября включительно. В Смоленской области — до 10 ноября, в Томской — до 15 ноября.

