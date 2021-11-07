В Выборге локдаун отметили военной реконструкцией «Красной звезды». Полиции предлагают присмотреться

Запрет массовых мероприятий в нерабочий период и отсутствие согласования не помешали реконструкторам «Красной звезды» показать, как освобождали Выборг. Масштаб мероприятия 7 ноября оценило издание 47news.

В эпицентр боев Выборгско-Петрозаводской наступательной операции «Красная звезда» начала погружать зрителей в три часа дня, трансляция длилась 50 минут и была заявлена как прямой эфир. Зрителей завлекали реалистичными сценами в госпитале, засадами финнов в разрушенных зданиях, слаженностью действий разведки РККА, артиллерийскими дуэлями и танковыми сражениями. Отмечено, что «масштабная военно-историческая реконструкция» проводилась в рамках проекта, реализуемого при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Председатель организации «Красная звезда» Алексей Лапардин заверил, что про локдаун и действующие ограничения не забывали. По его словам, снимали в разные дни, в день задействовали не более десяти участников, санитарные требования соблюдали. На вопрос о согласовании Лапардин отвечать не стал. 47news пишет, что в кадре действительно примерно десять человек, порой больше, но когда камера двигается и показывает не одну группу — виден масштаб.

Фото: скриншот видео паблика «Хранители Истории: ☆ Красная Звезда» / vk.com Фото: скриншот видео паблика «Хранители Истории: ☆ Красная Звезда» / vk.com Фото: скриншот видео паблика «Хранители Истории: ☆ Красная Звезда» / vk.com Фото: скриншот видео паблика «Хранители Истории: ☆ Красная Звезда» / vk.com Фото: скриншот видео паблика «Хранители Истории: ☆ Красная Звезда» / vk.com Поделиться Поделиться







Массовым считается мероприятие с численностью от 50 человек, но во время локдауна всё строже. «На этот период не прописано ни десять, ни пятьдесят. Конечно, никто им не согласовывал. В данный момент никто этого не делает, всё запрещено», — заявил глава администрации Выборгского района Валерий Савинов, добавив, что у «Красной звезды», как правило, всегда больше 50 участников, и все это понимают. Наблюдением и мониторингом в администрации не занимаются, единственный рычаг давления — ответственность уже по факту нарушения. «Мы даём предписывающие уведомления. Всё это безумие нереально отследить....Нарушают, конечно. По факту административные протоколы полиция на них составит. Имеет полное право», — говорит Савинов.