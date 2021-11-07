FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -1
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Выборге локдаун отметили военной реконструкцией «Красной звезды». Полиции предлагают присмотреться

11
Печать

Запрет массовых мероприятий в нерабочий период и отсутствие согласования не помешали реконструкторам «Красной звезды» показать, как освобождали Выборг. Масштаб мероприятия 7 ноября оценило издание 47news.

В эпицентр боев Выборгско-Петрозаводской наступательной операции «Красная звезда» начала погружать зрителей в три часа дня, трансляция длилась 50 минут и была заявлена как прямой эфир.

Зрителей завлекали реалистичными сценами в госпитале, засадами финнов в разрушенных зданиях, слаженностью действий разведки РККА, артиллерийскими дуэлями и танковыми сражениями. Отмечено, что «масштабная военно-историческая реконструкция» проводилась в рамках проекта, реализуемого при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Председатель организации «Красная звезда» Алексей Лапардин заверил, что про локдаун и действующие ограничения не забывали. По его словам, снимали в разные дни, в день задействовали не более десяти участников, санитарные требования соблюдали. На вопрос о согласовании Лапардин отвечать не стал.

47news пишет, что в кадре действительно примерно десять человек, порой больше, но когда камера двигается и показывает не одну группу — виден масштаб.

ПоделитьсяПоделиться

Массовым считается мероприятие с численностью от 50 человек, но во время локдауна всё строже. «На этот период не прописано ни десять, ни пятьдесят. Конечно, никто им не согласовывал. В данный момент никто этого не делает, всё запрещено», — заявил глава администрации Выборгского района Валерий Савинов, добавив, что у «Красной звезды», как правило, всегда больше 50 участников, и все это понимают.

Наблюдением и мониторингом в администрации не занимаются, единственный рычаг давления — ответственность уже по факту нарушения.

«Мы даём предписывающие уведомления. Всё это безумие нереально отследить....Нарушают, конечно. По факту административные протоколы полиция на них составит. Имеет полное право», — говорит Савинов.

Выборгский район — в тройке лидеров по числу заболевших коронавирусом среди районов Ленобласти. Нерабочие дни в регионе действуют с 1 по 7 ноября, продлевать их, как и в Петербурге, не будут.

«Красная звезда» — главный поставщик военно-исторических реконструкций Петербурга и Ленобласти. За последние несколько лет организация отметилась нештатным взрывом пиротехники на Марсовом поле, начиненным оружием грузовиком, подрывом пирогруппы в газетном комплексе, наездом танка на людей на нелегальном фестивале в Парке 300-летия, «крокодиловым» обыском у соучредителя Павла Бараненко по делу о незаконном обороте оружия и активным питанием из госбюджета.

В октябре Бараненко отправили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, повлекших смерть человека.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

EMMM
Молодцы ребята!
Жизнь продолжается...
azul
Это те, которые регулярно давят людей танками?
doorbal_
Всё запрещено! ©
мечта диктатора
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний