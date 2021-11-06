Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу 6 ноября в четвертый раз в своей истории стала победителем Межконтинентального кубка. Турнир проходил в Дубае.



В финале наша команда обыграла Иран со счетом 3:2. В составе россиян хет-триком отметился Борис Никоноров.



На пути к решающему матчу сборная России на групповом этапе одержала победы над Японией, Парагваем и Ираном, а в полуфинале обыграла Португалию.



«Фонтанка» писала, что в конце августа сборная России по пляжному футболу стала трёхкратным чемпионом мира, завоевав золотые медали на первенстве в Москве. О наших успехах «Фонтанке» рассказал легенда этого вида спорта, петербуржец Юрий Крашенинников.

