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Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

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Сборная России по пляжному футболу 6 ноября в четвертый раз в своей истории стала победителем Межконтинентального кубка. Турнир проходил в Дубае.

В финале наша команда обыграла Иран со счетом 3:2. В составе россиян хет-триком отметился Борис Никоноров.

На пути к решающему матчу сборная России на групповом этапе одержала победы над Японией, Парагваем и Ираном, а в полуфинале обыграла Португалию.

«Фонтанка» писала, что в конце августа сборная России по пляжному футболу стала трёхкратным чемпионом мира, завоевав золотые медали на первенстве в Москве. О наших успехах «Фонтанке» рассказал легенда этого вида спорта, петербуржец Юрий Крашенинников.

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Комментарии (2)

BaGira
Молодцы!!!
Аппаратчик мокрой классификации
Сложно, наверное, им было в масках и ластах по песку скакать. А посему предлагаю - наградить квартирой в городе-герое Москве!!
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