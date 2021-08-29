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Сборная России по пляжному футболу стала трёхкратным чемпионом мира

Сборная России по пляжному футболу победила на домашнем чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу одержала победу на домашнем чемпионате мира в Москве. Финальный матч против сборной Японии, состоявшийся в воскресенье, 29 августа, в «Лужниках», завершился со счетом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) в пользу нашей команды.

В составе россиян забитыми голами отметились Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, который оформил дубль.

Ранее российские «пляжники» становились чемпионами мира дважды — в 2011 и 2013 годах.

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Комментарии (5)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340.....
266081655
Ходь здесь мы впереди планеты всей.....
Дядя Бо
А где БМВ подарочные, звания, типа ЗМС, зарплаты с шестью нулями в долларах, где это всё? Нифига нет, а результат есть! С победой!!!
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