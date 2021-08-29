Сборная России по пляжному футболу одержала победу на домашнем чемпионате мира в Москве. Финальный матч против сборной Японии, состоявшийся в воскресенье, 29 августа, в «Лужниках», завершился со счетом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) в пользу нашей команды.
МЫ — ЧЕМПИОНЫ МИРА 🔥🏆#НашиПарни выиграли домашний чемпионат мира по пляжному футболу. Красавцы! pic.twitter.com/lKskqVq8j4— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2021
В составе россиян забитыми голами отметились Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, который оформил дубль.
Ранее российские «пляжники» становились чемпионами мира дважды — в 2011 и 2013 годах.