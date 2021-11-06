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Жители Казани возмущены ягодицами модели на фоне мечети Кул-Шариф

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Жители Казани ведут жаркие споры в соцсетях, обсуждая обтянутые лосинами бёдра местной модели. Всё бы ничего, но девушка сняла видео на фоне мечети Кул-Шариф, а в последнее время такой контент чреват последствиями.

Как пишет 6 ноября KazanFirst, девушку зовут Дарья. Она ведёт TikTok, Instagram, а также снабжает своих поклонников интимными кадрами на OnlyFans. Ролик с мечетью появился на первой площадке. В коротком видео Даша показывает свои ягодицы, обтянутые серыми легинсами. Горожане уже высказали в комментариях своё «фи».

Казанцы обвинили девушку в неуважении к культуре и традициям, предложили «впаять» ей оскорбление чувств верующих. Столкнувшись с такой негативной реакцией, Дарья удалила ролик.

Этой осенью 20-летняя Instagram-модель из Москвы получила две недели ареста за фото в полуобнаженном виде на фоне Кремля. Петербурженке досталось за неприличный кадр на фоне Исаакия. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (29)

Денеб
У некоторых девушек мозги служат удобрением для волос.....
AP-SPb
Лучше бы возмущались ОЖИРЕВШИМИ ляжками в лосинах на улицах города. Это неприятное зрелище задевает чувства куда большего количества людей. А эти вполне себе ничего :)
tochilshik
а меня возмущают укутанные тетки-мигрантки. неприятное зрелище,согласитесь.
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