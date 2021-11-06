Жители Казани возмущены ягодицами модели на фоне мечети Кул-Шариф

Жители Казани ведут жаркие споры в соцсетях, обсуждая обтянутые лосинами бёдра местной модели. Всё бы ничего, но девушка сняла видео на фоне мечети Кул-Шариф, а в последнее время такой контент чреват последствиями.



Как пишет 6 ноября KazanFirst, девушку зовут Дарья. Она ведёт TikTok, Instagram, а также снабжает своих поклонников интимными кадрами на OnlyFans. Ролик с мечетью появился на первой площадке. В коротком видео Даша показывает свои ягодицы, обтянутые серыми легинсами. Горожане уже высказали в комментариях своё «фи».

