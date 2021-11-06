Взбунтовавшиеся против прививки сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться

Сотрудники станции скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), которые написали заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, передумали уходить.
По словам источника агентства, всего уволиться решили 26 сотрудников. Подавляющее большинство из них отзывают свои заявления, передаёт 6 ноября «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы главы региона.
Как ранее писала «Фонтанка», 15 фельдшеров и водителей из неотложки города Облучье ЕАО заявили о своём желании уволиться. Позже к ним присоединились ещё 12 сотрудников скорой из села Пашково.
Медработники устроили протест против обязательной вакцинации, поясняя, что все сотрудники скорой подрабатывают в ковидной больнице, уже переболели и выработали иммунитет к коронавирусу. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль резко осудил их намерения, назвав неоказание помощи пациентам преступлением. В случае увольнения всех медиков без нее рискуют остаться 25 тысяч местных жителей.