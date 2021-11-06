Взбунтовавшиеся против прививки сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться

Сотрудники станции скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), которые написали заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, передумали уходить.



По словам источника агентства, всего уволиться решили 26 сотрудников. Подавляющее большинство из них отзывают свои заявления, передаёт 6 ноября «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы главы региона.



Как ранее писала «Фонтанка», 15 фельдшеров и водителей из неотложки города Облучье ЕАО заявили о своём желании уволиться. Позже к ним присоединились ещё 12 сотрудников скорой из села Пашково.

