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Взбунтовавшиеся против прививки сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться

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Сотрудники станции скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), которые написали заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, передумали уходить.

По словам источника агентства, всего уволиться решили 26 сотрудников. Подавляющее большинство из них отзывают свои заявления, передаёт 6 ноября «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы главы региона.

Как ранее писала «Фонтанка», 15 фельдшеров и водителей из неотложки города Облучье ЕАО заявили о своём желании уволиться. Позже к ним присоединились ещё 12 сотрудников скорой из села Пашково.

Медработники устроили протест против обязательной вакцинации, поясняя, что все сотрудники скорой подрабатывают в ковидной больнице, уже переболели и выработали иммунитет к коронавирусу. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль резко осудил их намерения, назвав неоказание помощи пациентам преступлением. В случае увольнения всех медиков без нее рискуют остаться 25 тысяч местных жителей.

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Комментарии (32)

Vilsa777
Вообще не то обсуждаете.
Меня, например, пугает сам факт, что МЕДИКИ МАССОВО отказались от вакцинации.
266403243
Кишка потому что тонка)))
EugenPark
Этим людям теперь не место в профессии.
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