Спасатели в Ленобласти помогли выбраться из леса мужчине и пенсионерке

В Лодейнопольском районе Ленинградской области спасатели помогли выбраться из леса 46-летнему мужчине и 66-летней женщине.



Как сообщает 5 ноября областной портал 47news, о происшествии стало известно в пятницу в 16:40. Мужчина и пенсионерка заблудились в лесу недалеко от деревни Шамокша.



Поисками занимались спасатели ПСО Лодейного Поля. Они продлились сравнительно недолго — в течение полутора часов. «Потеряшек» вывели из леса и вернули домой.



Ранее «Фонтанка» писала, что на Сахалине нашли живыми двух заблудившихся женщин, которые провели в лесу больше недели.