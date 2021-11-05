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Спасатели в Ленобласти помогли выбраться из леса мужчине и пенсионерке

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В Лодейнопольском районе Ленинградской области спасатели помогли выбраться из леса 46-летнему мужчине и 66-летней женщине.

Как сообщает 5 ноября областной портал 47news, о происшествии стало известно в пятницу в 16:40. Мужчина и пенсионерка заблудились в лесу недалеко от деревни Шамокша.

Поисками занимались спасатели ПСО Лодейного Поля. Они продлились сравнительно недолго — в течение полутора часов. «Потеряшек» вывели из леса и вернули домой.

Ранее «Фонтанка» писала, что на Сахалине нашли живыми двух заблудившихся женщин, которые провели в лесу больше недели.

Также сообщалось, что поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» за прошлый удалось найти почти 26 тысяч пропавших людей по всей России. Из них около двух с половиной тысяч — в Петербурге и Ленобласти.

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Комментарии (2)

Yksy
Мужчина и пенсионерка.
Люди перестают быть мужчинами и женщинами на пенсии? А, например, балерины? военные?
hal9000
Да эт ерунда..там река рядом..в любом случае надо идти к реке..правда можно на медведя напороться..вот я раз заблудился..а там реки нету..одни болота кругом..и елки..страшно..жопа просто..иду иду иду иду..и никуда и неприду..да что такое..иду вроде тут уже был..а вечереет уже..скоро медведи ужинать пойдут..да и волкам уже пора потчевать..а тут я как раз..молодой мясо вкусное..думаю ну все ..сожрут ..полез на елку смотрю ЛЭП вдалеке..и пошел к ЛЭПу..и несожрали меня медведи..
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