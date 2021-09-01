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На Сахалине нашли живыми двух заблудившихся женщин, которые больше недели провели в лесу

Двух женщин больше недели искали в лесах на Сахалине. Обе пропавшие найдены живыми 1 сентября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Об их исчезновении родственники заявили ещё 24 августа. 27 августа полиция привлекла спасателей для помощи в поисках двух женщин (1971 и 1988 годов рождения), которые ушли собирать дикие растения на гору Вайда в 17 километрах восточнее автодороги Смирных — Первомайск.

«В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Поронайского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Сахалинской области, а также волонтерами поисково-спасательного отряда «СОВА», женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в СК.

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Комментарии (6)

bluxer
Это же остров. Там трудно заблудиться :))
К тому не плоский, как Ленобласть.
Надо на гору подняться и посмотреть вокруг.
Интереснее то, что ими не пообедали дикие звери.
Abu-Denis
Где там блуждать-то?
Остров большой, но вытянутый, и ширина не более 170 км. За три-четыре дня можно прошагать от берега до берега, от Японского моря до Охотского.
Antuan Rokanten
Невероятное спасение. Чем же они питались все это время?
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