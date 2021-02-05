Поисковый отряд «ЛизаАлерт» нашел за год 26 тыс. человек

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Всего в прошлом году поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 31 988 заявок на поиск пропавших людей. Найти живыми удалось 23 284 человек, 2 693 человека — погибшими, 1 409 — так и не обнаружили. В Петербурге и Ленинградской области искали почти 3 тыс. человек, из них 2 312 человек найдены живыми, 233 человека — погибшими, судьба 110 из них осталась неизвестной. По статистике отряда «ЛизаАлерт», более 76% людей в прошлом году пропали или потерялись в крупных городах и небольших населенных пунктах, а в природной зоне — болота, леса, горы — значительно меньше (17%). Мужчины теряются примерно в 2 раза чаще, чем женщины, при этом больше всего пропадает достаточно молодых мужчин — от 30 до 40 лет.



В поисках принимали участие волонтеры. Привлекать их в локальную зону поиска помогал совместный сервис SMS-информирования Билайн и «ЛизаАлерт» «Потеряться — не значит пропасть». Его запустили в декабре 2017 года, и за время его работы было разослано более 13 млн сообщений. Сейчас на этот сервис подписаны около 70 тысяч человек в 57 регионах России: больше всего — в Москве и Московской области (15 тысяч человек), а также в Петербурге и Ленинградской области (8 700 человек). Он работает для абонентов всех операторов связи. Также организована горячая линия по поиску людей, которая только за 2020 год приняла около 70 тысяч звонков.

Алина Павлюкова, куратор поискового отряда «ЛизаАлерт» Питер: «Отряду «ЛизаАлерт» Питер в этом году исполняется 10 лет, и каждый год количество заявок на поиск пропавших растет. Например, в 2020 году мы получили на 1000 обращений больше, чем в 2019. Для поисков нужны люди, поэтому такие решения, как горячая линия и сервис SMS-информирования о локальных поисках, которые предоставляет наш партнёр Билайн, важны и востребованы».



Еще одно технологическое решение — использование искусственного интеллекта для анализа изображений, полученных с беспилотных летательных аппаратов, — применяется для поиска людей на больших территориях. С помощью «Beeline AI* — Поиск людей» было обработано более 650 тысяч снимков. Всего за год отряд 860 раз исследовал территорию с воздуха, была отсмотрена площадь 336 кв. км, а беспилотники налетали 15 тыс. км. С помощью этой технологии было найдено 27 человек.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию компании «ВымпелКом» (бренд Билайн): «Для нас работа с отрядом — не только социальная миссия и человеческий выбор, но и серьезный технологический вызов. Создавать технологии, призванные спасать, — большая ответственность, поэтому работа над ними, по сути, ведется в постоянном режиме. Результаты 2020 года вдохновляют нас на разработку новых важных решений, которые становятся частью поисковых практик отряда «Лиза Алерт» и через него — поискового движения в целом». *Статистика предоставлена по данным внутренней аналитики ПСО «ЛизаАлерт» и ПАО «ВымплеКом».



**AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект.

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Справка

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 года. Добровольцы занимаются поиском пропавших людей в лесу и в городе. Сегодня отряд насчитывает более 25 000 человек и представлен в 60 регионах. За 10 лет он участвовал в поиске и спасении живыми более 73 000 человек, всего за это время было принято и отработано более 100 000 заявок, найдено более 86 000 человек. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта lizaalert.org или подписавшись на бесплатную смс-рассылку на lizaalert.beeline.ru.

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