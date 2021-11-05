Экс-помощника Макрона приговорили к лишению свободы, ему предъявлено 12 обвинений

Бывшего сотрудника администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александра Беналля приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два — условно. Об этом 5 ноября пишет газета Le Parisien.
🔴 Alexandre Benalla a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme.— Le Parisien (@le_Parisien) November 5, 2021
L’ancien chargé de mission de l’Élysée était soupçonné d’avoir commis des violences en réunion lors des manifestations du 1er mai 2018.https://t.co/pBwvXmO2J0
Беналлю предъявляли 12 обвинений после того, как он участвовал в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года. Ему вменяли насилие против демонстрантов, вмешательство в работу полиции, а также незаконное использование дипломатических паспортов.
Прокуратура просила Беналлю полтора года лишения свободы условно, а также штраф в 500 евро, запрет занимать госдолжности в течение пяти лет и носить оружие в течение десяти лет.
Дело Беналля стало резонансным, когда французские СМИ опубликовали видео, на которых чиновник во время первомайской демонстрации бьет несколько раз молодого человека, а также грубо обходится с девушкой.
В конце сентября вынесли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози. Его признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании.