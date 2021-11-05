Экс-помощника Макрона приговорили к лишению свободы, ему предъявлено 12 обвинений

Бывшего сотрудника администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александра Беналля приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два — условно. Об этом 5 ноября пишет газета Le Parisien.

Беналлю предъявляли 12 обвинений после того, как он участвовал в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года. Ему вменяли насилие против демонстрантов, вмешательство в работу полиции, а также незаконное использование дипломатических паспортов.



Прокуратура просила Беналлю полтора года лишения свободы условно, а также штраф в 500 евро, запрет занимать госдолжности в течение пяти лет и носить оружие в течение десяти лет.

