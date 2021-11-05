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Экс-помощника Макрона приговорили к лишению свободы, ему предъявлено 12 обвинений

Бывший помощник президента Макрона получил год тюрьмы и два условно за разгон демонстрации

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Бывшего сотрудника администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александра Беналля приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два — условно. Об этом 5 ноября пишет газета Le Parisien.

Беналлю предъявляли 12 обвинений после того, как он участвовал в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года. Ему вменяли насилие против демонстрантов, вмешательство в работу полиции, а также незаконное использование дипломатических паспортов.

Прокуратура просила Беналлю полтора года лишения свободы условно, а также штраф в 500 евро, запрет занимать госдолжности в течение пяти лет и носить оружие в течение десяти лет.

Дело Беналля стало резонансным, когда французские СМИ опубликовали видео, на которых чиновник во время первомайской демонстрации бьет несколько раз молодого человека, а также грубо обходится с девушкой.

В конце сентября вынесли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози. Его признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании.

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Комментарии (5)

266582025
3дравствуйте. Изви.ните ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
azul
Дикие люди!
Неужто нельзя властям разгонять протестующих, поколачивая их без причины?! Ваще угнетают своих что президентов, что помощников, страха божьего не имеют, распустились законники!
Kuzma
до чего доводит демократия - то бывшего президента посодют, то помощника действующего)
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