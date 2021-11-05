FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +6
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Мост через Вуоксу под Выборгом завершили реконструировать, переправа полностью обновлена

0
Печать

На федеральной трассе под Выборгом завершили капитальный ремонт моста через реку Вуоксу. Об этом 5 ноября сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы прошли на 360-м км автодороги Выборг — Светогорск, которая входит в состав трассы А-181 «Скандинавия». Во время капремонта мост практически полностью разобрали. Специалисты отремонтировали девять опор, подготовили новое пролетное строение и другие части, необходимые для работы переправы.

Проезжую часть расширили с 8,5 до 10 метров, а длина самого моста достигает 348,22 метра. Также на переправе с обновленным покрытием появилось 824 метра барьеров и перильных ограждений. Помимо этого, установили новое освещение.

«Во время капремонта дорожники построили рядом с существующим временный мост, сейчас он полностью демонтирован, движение организовано по двум полосам нового сооружения», — отметили в «Росавтодоре».

Там добавили, что завершение ремонта моста знаменует окончание работ по всей трассе. Она «полностью приведена в нормативное состояние, отвечает требованиям по безопасности и существующим нагрузкам».

Как рассказывала «Фонтанка», этой осенью на «Скандинавии» после ремонта также открыли переправу через реку Унтерниску, а летом достроили новый 200-метровый мост через Вуоксу.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний