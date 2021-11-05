Мост через Вуоксу под Выборгом завершили реконструировать, переправа полностью обновлена

На федеральной трассе под Выборгом завершили капитальный ремонт моста через реку Вуоксу. Об этом 5 ноября сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Работы прошли на 360-м км автодороги Выборг — Светогорск, которая входит в состав трассы А-181 «Скандинавия». Во время капремонта мост практически полностью разобрали. Специалисты отремонтировали девять опор, подготовили новое пролетное строение и другие части, необходимые для работы переправы.



Проезжую часть расширили с 8,5 до 10 метров, а длина самого моста достигает 348,22 метра. Также на переправе с обновленным покрытием появилось 824 метра барьеров и перильных ограждений. Помимо этого, установили новое освещение.

