Мост через Вуоксу под Выборгом завершили реконструировать, переправа полностью обновлена

На федеральной трассе под Выборгом завершили капитальный ремонт моста через реку Вуоксу. Об этом 5 ноября сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Работы прошли на 360-м км автодороги Выборг — Светогорск, которая входит в состав трассы А-181 «Скандинавия». Во время капремонта мост практически полностью разобрали. Специалисты отремонтировали девять опор, подготовили новое пролетное строение и другие части, необходимые для работы переправы.
Проезжую часть расширили с 8,5 до 10 метров, а длина самого моста достигает 348,22 метра. Также на переправе с обновленным покрытием появилось 824 метра барьеров и перильных ограждений. Помимо этого, установили новое освещение.
«Во время капремонта дорожники построили рядом с существующим временный мост, сейчас он полностью демонтирован, движение организовано по двум полосам нового сооружения», — отметили в «Росавтодоре».
Там добавили, что завершение ремонта моста знаменует окончание работ по всей трассе. Она «полностью приведена в нормативное состояние, отвечает требованиям по безопасности и существующим нагрузкам».
Как рассказывала «Фонтанка», этой осенью на «Скандинавии» после ремонта также открыли переправу через реку Унтерниску, а летом достроили новый 200-метровый мост через Вуоксу.