Упрдор «Северо-Запад» отчитался о завершении работ по капремонту, а точнее, строительству нового моста через Вуоксу на подъезде к Светогорску. Петербуржцам там пока делать нечего. Но мост будет очень нужен, когда наконец-то откроется граница с Финляндией.



Длина новой переправы через Вуоксу на 35-м километре дороги Выборг — Светогорск — 204,9 метра. Формально речь идет о капремонте старого моста 1976 года постройки, стартовавшем еще в 2019 году, когда в этом месте было очень людно.