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Пока вас не было. Дорожники построили новый 200-метровый мост через Вуоксу, который ведет к закрытой границе в Светогорске

Упрдор «Северо-Запад» отчитался о завершении работ по капремонту, а точнее, строительству нового моста через Вуоксу на подъезде к Светогорску. Петербуржцам там пока делать нечего. Но мост будет очень нужен, когда наконец-то откроется граница с Финляндией.

Длина новой переправы через Вуоксу на 35-м километре дороги Выборг — Светогорск — 204,9 метра. Формально речь идет о капремонте старого моста 1976 года постройки, стартовавшем еще в 2019 году, когда в этом месте было очень людно.

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Тогда ремонт вызывал регулярные заторы из-за организации реверсивного движения. На время реконструкции строители воздвигли временную переправу, сейчас она демонтируется. Как передают в Упрдоре, в рамках капремонта было разобрано пролетное строение, восстановлены опоры, смонтированы опорные части и новое пролетное строение, выполнено устройство нового мостового полотна, сопряжение основного моста с насыпью, сооружение конусов, подпорных стенок, лестничных сходов на автоподходах и уложены водопропускные трубы. Пока мост работает в ограниченном режиме, полностью его открыть без всяких ограничений планируется в четвертом квартале 2021 года.

Хотя пункт пропуска легковых автомобилей Светогорск/Иматра сейчас полностью закрыт и даже те немногочисленные путешественники, что могут пересекать границы, пользуются сейчас пунктом в Брусничном, говорить о том, что новый мост совсем никому не нужен, неправильно. В поселке Лесогорский, в границах которого расположена эта переправа, живет около 3 тысяч человек, а в приграничном Светогорске — 15 тысяч. К тому же эта дорога даже в самый жесткий карантин была востребована грузовыми перевозчиками, граница для которых не закрывалась. Однако полная нагрузка на новый мост ожидается лишь после снятия ограничений на трансграничные поездки. К примеру, в последний «доковидный» месяц, февраль 2020 года, через пункт Светогорск/Иматра проехало 130 тысяч человек. В пиковые дни, к примеру во время «длинных праздников», ежедневное число пересечений там могло достигать и 8–10 тысяч человек.

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Комментарии (1)

Kot Piter
ППЦ конечно: строить "новый" мост и оставить его двухполосным. =(
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