Смольный пообещал помочь оплатить работы по благоустройству мемориала погибшим от теракта над Синаем

«Мы изыщем возможность поддержать проект. К сожалению, представители фонда обратились с просьбой уже после того, как бюджет Петербурга на 2021 год был спланирован. В ближайшее время будут найдены внебюджетные средства», — сообщает 5 ноября пресс-служба Смольного, цитируя по этому поводу губернатора Петербурга Александра Беглова.



В администрации города на Неве также подчеркнули, что организовали помощь всем семьям погибших, независимо от региона и страны их проживания.



Напомним, ранее в Смольном объяснили, почему не могут дать денег на памятник жертвам теракта над Синаем. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

