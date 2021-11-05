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Смольный пообещал помочь оплатить работы по благоустройству мемориала погибшим от теракта над Синаем

Власти Петербурга пообещали помочь оплатить работы по благоустройству мемориала погибшим от теракта в небе над Синаем.

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«Мы изыщем возможность поддержать проект. К сожалению, представители фонда обратились с просьбой уже после того, как бюджет Петербурга на 2021 год был спланирован. В ближайшее время будут найдены внебюджетные средства», — сообщает 5 ноября пресс-служба Смольного, цитируя по этому поводу губернатора Петербурга Александра Беглова.

В администрации города на Неве также подчеркнули, что организовали помощь всем семьям погибших, независимо от региона и страны их проживания.

Напомним, ранее в Смольном объяснили, почему не могут дать денег на памятник жертвам теракта над Синаем. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

31 октября 2015 года вскоре после вылета из Шарм-эш-Шейха в хвостовой части самолета «Когалымавиа» произошел взрыв самодельной бомбы. Самолет рассыпался на части, не выжил никто. Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом было прервано на несколько лет. С лета 2021-го туризм по этому направлению был возрожден. Виновные в смерти россиян так и не найдены. Теракт был назван самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

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Комментарии (8)

EugenPark
Странное и непонятное решение.
266392635
Pilat очень расстроится...Он уже вчера бюджет распланировал,а тут такое...
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