Розыгрыш 100 тыс. рублей для вакцинированных продлили до конца года

Правительство РФ продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Программа поощрения привившихся граждан теперь продлится не до 1 декабря, как заявлялось изначально, а до конца года — до 31 декабря.
Как сообщает 5 ноября официальный сайт кабмина, благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Соответствующее постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных россиян стартовал 1 сентября. Оператором лотереи выступает АО «Гознак». Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.
Ранее «Фонтанка» писала, что власти Петербурга до Нового года намерены вакцинировать