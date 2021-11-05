Розыгрыш 100 тыс. рублей для вакцинированных продлили до конца года

Правительство РФ продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Программа поощрения привившихся граждан теперь продлится не до 1 декабря, как заявлялось изначально, а до конца года — до 31 декабря.

Как сообщает 5 ноября официальный сайт кабмина, благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Соответствующее постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

