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Розыгрыш 100 тыс. рублей для вакцинированных продлили до конца года

В России до 31 декабря продлили розыгрыш денежных призов для привившихся от COVID-19

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Правительство РФ продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Программа поощрения привившихся граждан теперь продлится не до 1 декабря, как заявлялось изначально, а до конца года — до 31 декабря.

Как сообщает 5 ноября официальный сайт кабмина, благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Соответствующее постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных россиян стартовал 1 сентября. Оператором лотереи выступает АО «Гознак». Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Ранее «Фонтанка» писала, что власти Петербурга до Нового года намерены вакцинировать 80 % населения города. При этом никаких дополнительных поощрений, вроде розыгрыша квартир и машин, как в Москве, в Смольном не проводят.

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Комментарии (7)

umruss
Нам Москва не указ!
ДуремарСПб.
Как раз на 100000 рублей скромные проводы организовать можно,умно))
Laska77
участвовать в лохотроне? увольте! да я больше сэкономлю не имея куаркода,
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