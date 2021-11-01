Власти Петербурга рассказали, чем розыгрыш квартир и машин хуже QR-кодов

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана привел оценки разных способов ускорения вакцинации. И QR-коды пока самые эффективные.



«Если взять опыт Москвы, розыгрыш квартир и автомобилей — по оценкам это добавило всего 4% людей, которые пришли ради выигрыша. Звучат высказывания, что если иностранная вакцина какая-то придет, то это добавит еще 3–4%», — заявил Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург» 1 ноября.



Зато сработали QR-коды. По его словам, наплыв желающих привиться фиксируют все последние две недели, начиная с 18 октября, когда появились сообщения о том, что будут вводить коды. Только в первую неделю поток вакцинируемых вырос в три раза, на второй неделе еще в полтора раза — под 25 тысяч прививаемых в сутки. По мнению чиновника, если нагрузка будет распределяться равномерно, то текущая сеть прививочных пунктов в Петербурге может принимать и по 40 тысяч человек в день.

