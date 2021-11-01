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Власти Петербурга рассказали, чем розыгрыш квартир и машин хуже QR-кодов

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Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана привел оценки разных способов ускорения вакцинации. И QR-коды пока самые эффективные.

«Если взять опыт Москвы, розыгрыш квартир и автомобилей — по оценкам это добавило всего 4% людей, которые пришли ради выигрыша. Звучат высказывания, что если иностранная вакцина какая-то придет, то это добавит еще 3–4%», — заявил Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург» 1 ноября.

Зато сработали QR-коды. По его словам, наплыв желающих привиться фиксируют все последние две недели, начиная с 18 октября, когда появились сообщения о том, что будут вводить коды. Только в первую неделю поток вакцинируемых вырос в три раза, на второй неделе еще в полтора раза — под 25 тысяч прививаемых в сутки. По мнению чиновника, если нагрузка будет распределяться равномерно, то текущая сеть прививочных пунктов в Петербурге может принимать и по 40 тысяч человек в день.

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Комментарии (9)

Хауаю
"Если нагрузка будет распределяться равномерно, то текущая сеть прививочных пунктов в Петербурге может принимать и по 40 тысяч человек в день."

А что нужно сделать для равномерной нагрузки?
Прививать по предварительной записи, нет? Но может конечно всем веселее в очередях полдня проводить, а врачам потом лечить дополнительных заразившихся.
***_555
если иностранная вакцина какая-то придет, то это добавит еще 30–40%
Stargazer_5e4cc3b703773
Квартиры продали и закупили коды - чего непонятного? Коды нужнее.
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