«Росгосстрах» вернул матери погибшего ребенка 400 тысяч, выплаченные за повреждение поезда-убийцы

Страховая компания «Росгосстрах» вернула 400 тысяч рублей матери погибшего в результате столкновения с «Ласточкой» мальчика. Об этом 4 ноября со ссылкой на родственницу семьи Ольгу Лучко сообщает телеканал «Дождь»* (признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).



Семья погибшего ребенка написала заявление о возврате средств, после чего это было сделано.

Ранее представитель «Росгосстраха» комментировал, что автоматизация регрессного взыскания не позволяет учитывать особенности каждой конкретной ситуации, в частности социальную составляющую и последствия для конкретной семьи или человека.