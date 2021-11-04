«Росгосстрах» вернул матери погибшего ребенка 400 тысяч, выплаченные за повреждение поезда-убийцы

Страховая компания «Росгосстрах» вернула 400 тысяч рублей матери погибшего в результате столкновения с «Ласточкой» мальчика. Об этом 4 ноября со ссылкой на родственницу семьи Ольгу Лучко сообщает телеканал «Дождь»* (признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).
Семья погибшего ребенка написала заявление о возврате средств, после чего это было сделано.
Ранее представитель «Росгосстраха» комментировал, что автоматизация регрессного взыскания не позволяет учитывать особенности каждой конкретной ситуации, в частности социальную составляющую и последствия для конкретной семьи или человека.
Трагедия произошла осенью 2019 года на подмосковной станции Поварово. Подросток переходил пути в капюшоне и наушниках и не услышал сигнал скоростного поезда «Ласточка». Поезд задел ребенка вскользь, но молодого человека отшвырнуло, по свидетельствам очевидцев, на 50 метров, и он получил несовместимые с жизнью травмы.
РЖД страховщик выплатил чуть более 400 тысяч рублей и обратился за взысканием к матери погибшего, так как посчитал его виновным в причинении ущерба поезду — некой вмятины на поезде. Несмотря на несогласие с претензией, семья выплатила эту сумму.
*Телеканал «Дождь» — СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.