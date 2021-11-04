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«Росгосстрах» вернул матери погибшего ребенка 400 тысяч, выплаченные за повреждение поезда-убийцы

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Страховая компания «Росгосстрах» вернула 400 тысяч рублей матери погибшего в результате столкновения с «Ласточкой» мальчика. Об этом 4 ноября со ссылкой на родственницу семьи Ольгу Лучко сообщает телеканал «Дождь»* (признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

Семья погибшего ребенка написала заявление о возврате средств, после чего это было сделано.

Ранее представитель «Росгосстраха» комментировал, что автоматизация регрессного взыскания не позволяет учитывать особенности каждой конкретной ситуации, в частности социальную составляющую и последствия для конкретной семьи или человека.

Трагедия произошла осенью 2019 года на подмосковной станции Поварово. Подросток переходил пути в капюшоне и наушниках и не услышал сигнал скоростного поезда «Ласточка». Поезд задел ребенка вскользь, но молодого человека отшвырнуло, по свидетельствам очевидцев, на 50 метров, и он получил несовместимые с жизнью травмы.

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РЖД страховщик выплатил чуть более 400 тысяч рублей и обратился за взысканием к матери погибшего, так как посчитал его виновным в причинении ущерба поезду — некой вмятины на поезде. Несмотря на несогласие с претензией, семья выплатила эту сумму.

*Телеканал «Дождь» — СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (11)

VKuser101721
Поезд-убийца?! Высшая степень деградации здравого смысла.
Компенсация за ремонт поезда - правомерна.
Родителей за ненадлежащее воспитание ребёнка, грубо пренебрегшего элементарными мерами безопасности не просто лишить родительских прав - это уже бессмысленно, а отправить в тюрьму за неисполнение родительских обязанностей, приведшее к смерти несовершеннолетнего.

Вот такие горе-родители недостойны никакого снисхождения. Это страшное горе, когда такие люди продолжают жить среди нас.
266138465
Сделали мину при плохой игре. В тысячах других непубличных случаях страховая свое возьмет......
260708081
Это хорошо. Не поверю, чтобы поезд мог получить повреждения, задев ребенка по касательной.
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