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Матери погибшего на путях ребенка вернут 400 тысяч, взысканные за ремонт поезда

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Страховая компания «Росгосстрах» выплатит 400 тысяч рублей матери ребенка, который погиб от столкновения с «Ласточкой» в 2019 году в Подмосковье. Об этом 29 октября пишет «Новая газета» со ссылкой на представителя компании.

«К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания <…> может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи и не позволяет с учетом всех обстоятельств сразу <…> отказаться от претензии», — сказал руководитель службы информации Никита Кондратьев.

В настоящий момент юристы занимаются этим вопросом. Родственница погибшего сообщила изданию, что с семьей связались представители компании, но отказ от претензии «Росгосстраха» пока «на уровне телефонного разговора».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что матери подростка, которого насмерть сбил поезд в 2019 году на подмосковной станции Поварово, пришлось выплатить страховой компании более 400 тысяч рублей за ремонт «Ласточки».

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Комментарии (27)

266474127
Что за бред? Кто должен оплачивать ремонт поезда? Давно пора ввести правило, что если в аварии виноват пострадавший/погибший, то его семья платит компенсацию за ремонт и моральный ущерб водителю или владельцу транспортного средства. Может, тогда меньше ДТП будет.
Переходы достаточно оборудованы.
Лучше бы убрали лишние (в том числе на автодорогах).
Zloi_prohozhiy
РосГосСтрах трусливо дал задний ход только из-за всколыхнувшейся общественности, я уверен.
alexpv
Мне всегда казалось, что бизнес страховых основан на том, что взяв деньги условно у 1000 человек реальный случай выплаты наступает у одного. Как касса взаимопомощи, все скинулись, один попал в неприятность- ему заплатили.
А оказывается страховые хотят вообще ничего не платить, а получать только чистую прибыль от страхователей.
Зачем тогда вообще нужна страховая? РЖД могло бы и через суд забрать эти деньги у матери. К чему нужна эта прослойка под названием Страховая?
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