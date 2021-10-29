Матери погибшего на путях ребенка вернут 400 тысяч, взысканные за ремонт поезда

Страховая компания «Росгосстрах» выплатит 400 тысяч рублей матери ребенка, который погиб от столкновения с «Ласточкой» в 2019 году в Подмосковье. Об этом 29 октября пишет «Новая газета» со ссылкой на представителя компании.
«К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания <…> может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи и не позволяет с учетом всех обстоятельств сразу <…> отказаться от претензии», — сказал руководитель службы информации Никита Кондратьев.
В настоящий момент юристы занимаются этим вопросом. Родственница погибшего сообщила изданию, что с семьей связались представители компании, но отказ от претензии «Росгосстраха» пока «на уровне телефонного разговора».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что матери подростка, которого насмерть сбил поезд в 2019 году на подмосковной станции Поварово, пришлось выплатить страховой компании более 400 тысяч рублей за ремонт «Ласточки».