Матери погибшего на путях ребенка вернут 400 тысяч, взысканные за ремонт поезда

Страховая компания «Росгосстрах» выплатит 400 тысяч рублей матери ребенка, который погиб от столкновения с «Ласточкой» в 2019 году в Подмосковье. Об этом 29 октября пишет «Новая газета» со ссылкой на представителя компании.



«К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания <…> может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи и не позволяет с учетом всех обстоятельств сразу <…> отказаться от претензии», — сказал руководитель службы информации Никита Кондратьев.

