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«Новая газета»: Мать выплатила 400 тысяч рублей за ремонт «Ласточки», которая насмерть сбила ее сына-школьника

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Женщине пришлось выплатить страховой компании более 400 тысяч рублей за ремонт «Ласточки», которая насмерть сбила ее сына. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на досудебную претензию.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года на станции Поварово в Подмосковье. 15-летний молодой человек переходил пути в капюшоне и наушниках и не услышал предупредительного гудка электрички, которая ехала из Твери в Москву.

«Ласточка» задела его вскользь. Его отшвырнуло, как говорят свидетели, на 50 метров, были несовместимые с жизнью травмы», — рассказала журналистам родственница погибшего.

Страховая компания выплатила РЖД 400 972 рубля ущерба и потребовала у семьи погибшего возместить эту сумму, так как считает, что в трагедии виноват сам подросток, переходивший пути в неположенном месте.

Семья с претензией не согласна, по их мнению, юноша переходил пути по наземному переходу. Тем не менее мать погибшего уже выплатила необходимую сумму.

«По словам близких юноши, речь идет о некой «вмятине» на поезде. В документах РЖД это названо «повреждением большого фальшборта и нижней перегородки»», — говорится в сообщении «НГ».

Сейчас семья подростка готовит встречный иск к РЖД по этому делу, сообщил журналистам юрист Дмитрий Минаев.

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Комментарии (33)

FontankaReader
Ну, в общем, все правильно: в инциденте виноват ребенок, за него отвечают родители - с них и ущерб. Так-то еще ущерб за простой надо было бы взыскать.
261933551
Новая, понятно, набрасывает, но как-то совсем дёшево.
Если они не согласны, то почему иск к РЖД? Те с них ничего не требовали.
Эта статейка для эмоций не очень юридически образованных людей.
265931344
И да, для всех возмущенных: регресс страховых к виновникам дтп -нормальная практика во всём мире. Взыскивают и с раненых, взыскивают и с наследников погибших. А вы думали, что пдд "там" соблюдают только из-за высоких штрафов или всеобщей сознательности трудящихся?
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