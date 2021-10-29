«Новая газета»: Мать выплатила 400 тысяч рублей за ремонт «Ласточки», которая насмерть сбила ее сына-школьника

Женщине пришлось выплатить страховой компании более 400 тысяч рублей за ремонт «Ласточки», которая насмерть сбила ее сына. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на досудебную претензию.
Трагедия произошла в ноябре 2019 года на станции Поварово в Подмосковье. 15-летний молодой человек переходил пути в капюшоне и наушниках и не услышал предупредительного гудка электрички, которая ехала из Твери в Москву.
«Ласточка» задела его вскользь. Его отшвырнуло, как говорят свидетели, на 50 метров, были несовместимые с жизнью травмы», — рассказала журналистам родственница погибшего.
Страховая компания выплатила РЖД
Семья с претензией не согласна, по их мнению, юноша переходил пути по наземному переходу. Тем не менее мать погибшего уже выплатила необходимую сумму.
«По словам близких юноши, речь идет о некой «вмятине» на поезде. В документах РЖД это названо «повреждением большого фальшборта и нижней перегородки»», — говорится в сообщении «НГ».
Сейчас семья подростка готовит встречный иск к РЖД по этому делу, сообщил журналистам юрист Дмитрий Минаев.