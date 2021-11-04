На планете Земля разразилась одна из крупнейших за несколько лет магнитных бурь

Ученые зафиксировали одну из крупнейших за последние годы магнитных бурь, которая разразилась в час ночи по московскому времени 4 ноября. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.



Индекс геомагнитной активности почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 из возможных девяти, это соответствует магнитной буре уровня G3 по пятибалльной шкале, констатируют ученые.

В это же время был зафиксирован резкий рост скорости солнечного ветра — с 400 до более 800 км/с и рост почти в 100 раз плотности межпланетной плазмы.