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На планете Земля разразилась одна из крупнейших за несколько лет магнитных бурь

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Ученые зафиксировали одну из крупнейших за последние годы магнитных бурь, которая разразилась в час ночи по московскому времени 4 ноября. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Индекс геомагнитной активности почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 из возможных девяти, это соответствует магнитной буре уровня G3 по пятибалльной шкале, констатируют ученые.

В это же время был зафиксирован резкий рост скорости солнечного ветра — с 400 до более 800 км/с и рост почти в 100 раз плотности межпланетной плазмы.

«Всё это не оставляет сомнений, что Земли достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом (вспышкой)», — говорится на сайте лаборатории. Тем временем на Земле фиксируют одно из крупнейших в этом году полярных сияний. В ночь с 3 на 4 ноября зона заняла весь Скандинавский полуостров. Петербуржцы делились кадрами северного сияния еще несколько дней назад.

В лаборатории прогнозируют, что магнитная буря закончится в 12–15 часов дня по московскому времени, а нестабильность магнитного поля планеты будет сохраняться еще в течение 2–3 суток.

За последние четыре года Земля переживала только четыре магнитные бури такого уровня: 28 сентября 2017 года, 26 августа 2018 года, 14 мая 2019 года и 12 мая 2021 года.

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Комментарии (6)

houspi
Четыре бури за четыре года, это много или мало? К чему готовиться?
Тема апокалипсиса не раскрыта!
265055770
И что? Эффект этой "одной из крупнейших" бури где? Хотя бы одно устройство из строя вышло?
263836471
Магнитная буря погубит коронавирус....
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