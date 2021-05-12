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На Земле началась самая сильная магнитная буря в 2021 году

Магнитная буря уровня G3 началась на Земле. Об этом вечером 12 мая сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, ближе к полудню, геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых уровня G1», — написал он в своем Facebook.

Отметим, всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. О буре уровня G2 сообщалось 1 марта. Сильные возмущения могут вызвать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.

При этом ранее в Институте астрономии РАН говорили, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. Бури станут происходить чаще и перестанут быть значимым событием. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что влияние магнитных бурь на здоровье человека преувеличено, хотя вероятность «сердечных эксцессов несущественно повышается».

Напомним, сегодня в Петербурге установлен абсолютный рекорд тепла за всю историю наблюдений.

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Комментарии (3)

lenten
"Напомним, сегодня в Петербурге установлен абсолютный рекорд тепла за всю историю наблюдений."
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Ну так вы пишите, что рекорд суточный. А то ещё по одной вашей странной формулировке выходит, что в Петербурге теплее 27 градусов и не бывало никогда.
lenten
"на Земле начинается максимум солнечной активности"
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На Земле начинается? А на Солнце заканчивается?
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