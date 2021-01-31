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Если метеозависимым не говорить о магнитных бурях, то им не будет плохо, успокоил астроном

На Земле, по данным астрономов, начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. Но опасаться не стоит.

На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием, рассказал 31 января телеканалу «Звезда» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.

«Если метеозависимому человеку скажете <…>, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — считает он. В целом астроном признал, что есть данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. Но, по его мнению, они «статистические» и «не применимы к конкретному человеку».

«Да, во время бурь не существенно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни», — отметил Вибе.

Кроме того, по его словам, в такие периоды могут происходить незначительные сбои в работе энергосистем, которые тоже, скорее всего, потеряются на фоне других ежедневных сбоев.

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Комментарии (2)

Noisymouse
Да ладно - "сказать - не сказать"? Я со своей башкой не только магнитные бури - погоду могу предсказывать на порядок точнее всей нашей метеослужбы вместе взятой. А уж полнолуние - тут вообще "Ууу-у-у...")))
Чёрт Опасный
метеозависимом - кем? чем?
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