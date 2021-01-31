Если метеозависимым не говорить о магнитных бурях, то им не будет плохо, успокоил астроном

На Земле, по данным астрономов, начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. Но опасаться не стоит.

На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием, рассказал 31 января телеканалу «Звезда» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.

«Если метеозависимому человеку скажете <…>, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — считает он. В целом астроном признал, что есть данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. Но, по его мнению, они «статистические» и «не применимы к конкретному человеку».