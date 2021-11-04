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В Песочном после выкидыша женщина спрятала мертвого младенца в шкафу

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Сутки после выкидыша на севере Петербурга женщина боялась вызвать скорую. В больнице она рассказала о спрятанном в шкафу тельце.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, накануне в полицию Курортного района поступила телефонограмма из больницы № 40 о том, что к ним около половины десятого утра из квартиры дома на улице Ключевой привезли 40-летнюю женщину после выкидыша.

По предварительной информации, пациентка рассказала врачам, что в ночь с 1 на 2 ноября у нее случились преждевременные роды. Младенец не выжил, и она, якобы испугавшись, завернула его в два пакета и спрятала в шкафу.

Полицейские нашли в квартире, которую в поселке Песочный снимала приехавшая из Кузбасса женщина, мертвую девочку, которая родилась на сроке примерно 33 недели. Там же с ней жил 21-летний серьезно больной сын, которого она привезла в Петербург для лечения.

Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти.

Проводится проверка.

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