В главной инфекционной детской больнице Петербурга рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в октябре

Заболеваемость значительно выросла за последний месяц: в сентябре всего было 2 055 детей с ОРВИ, из них 206 — с COVID-19.



«В 84% случаев коронавирусная инфекция у детей протекает с респираторными проявлениями, в 15% случаев — с пневмонией. В 1% случаев развивается ковид-индуцированный мультисистемный воспалительный синдром. В 3–4 % случаев требуется лечение в условиях отделения реанимации. ИВЛ требовалась менее чем в 1% случаев», — уточнили подробности в Смольном.



«Фонтанка» ранее писала об очередях из скорых, которые начали выстраиваться у главной инфекционной детской больницы города. Подробнее о ситуации с госпитализацией детей в Петербурге читайте в нашей публикации.

