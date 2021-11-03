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В главной инфекционной детской больнице Петербурга рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в октябре

За октябрь 2021 года в петербургскую детскую больницу № 5 им. Н. Ф. Филатова доставили всего 2 476 детей с ОРВИ, из них у 330 выявили коронавирус. Об этом 2 ноября сообщили в комитете по здравоохранению города.

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Заболеваемость значительно выросла за последний месяц: в сентябре всего было 2 055 детей с ОРВИ, из них 206 — с COVID-19.

«В 84% случаев коронавирусная инфекция у детей протекает с респираторными проявлениями, в 15% случаев — с пневмонией. В 1% случаев развивается ковид-индуцированный мультисистемный воспалительный синдром. В 3–4 % случаев требуется лечение в условиях отделения реанимации. ИВЛ требовалась менее чем в 1% случаев», — уточнили подробности в Смольном.

«Фонтанка» ранее писала об очередях из скорых, которые начали выстраиваться у главной инфекционной детской больницы города. Подробнее о ситуации с госпитализацией детей в Петербурге читайте в нашей публикации.

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Комментарии (6)

265895551
Скорее бы закончили с регистрацией вакцины для подростков с 12 лет и ввели всем детям обязательную вакцинацию. А потом, как в Китае, с 3-х летнего возраста. Ввести ее в национальный прививочный календарь, а на всех антипрививочников заводить уголовные дела.
лысик
О, теперь до детей дошли. Срочно вакцинироваться! Надоели, других новостей нет? Или это самая главная проблема у нас? Или просто прекрасный повод переключиться?
Squaw
Всегда, в октябре-ноябре было нарастание количества больных респиратурными инфекциями. Теперь, у нас одна инфекция - covid-19, а наростание то же. Чего нового?
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