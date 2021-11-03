«Вот так находка!» Под Одессой обнаружили почти 400 снарядов времен Великой Отечественной

Возле города Измаил в Одесской области Украины нашли 380 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом 3 ноября в Facebook сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Вот так находка! Напомним, что на подозрительные предметы наткнулись граждане во время земляных работ», — говорится в посте.
В службе призвали граждан быть ответственными и оповещать специалистов, если найдут что-то неожиданное. Завтра пиротехники продолжат обыскивать поле.
Иногда подобные сюрпризы находят и в Петербурге. В октябре горожан напугали две минометные мины, а в сентябре петербуржец сдал полиции тайник со старыми боеприпасами. Всего в схроне насчитали более 150 единиц минометных мин, артиллерийских снарядов и гранат.