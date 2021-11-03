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«Вот так находка!» Под Одессой обнаружили почти 400 снарядов времен Великой Отечественной

В поле под Одессой нашли почти 400 снарядов времен войны

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Возле города Измаил в Одесской области Украины нашли 380 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом 3 ноября в Facebook сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Вот так находка! Напомним, что на подозрительные предметы наткнулись граждане во время земляных работ», — говорится в посте.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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В службе призвали граждан быть ответственными и оповещать специалистов, если найдут что-то неожиданное. Завтра пиротехники продолжат обыскивать поле.

Иногда подобные сюрпризы находят и в Петербурге. В октябре горожан напугали две минометные мины, а в сентябре петербуржец сдал полиции тайник со старыми боеприпасами. Всего в схроне насчитали более 150 единиц минометных мин, артиллерийских снарядов и гранат.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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Комментарии (1)

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"Завтра пиротехники продолжат обыскивать поле."
Сапёры это ... сапёры, а не пиротехники.
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