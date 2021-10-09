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Снаряды времен Великой Отечественной напугали петербуржцев. Боеприпасы нашли на берегу Дудергофки

На юго-западе Петербурга обнаружили снаряды времен войны

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Житель Петербурга нашел снаряды времен войны на Авангардной улице в Красносельском районе города. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба УВО Росгвардии.

В субботу в 12:45 мужчина обратился к патрульным и рассказал им об опасной находке на берегу реки Дудергофка. Сотрудники вызвали специалистов и оцепили опасную зону. Прибывшие на место полицейские накрыли подозрительные предметы локализатором взрыва «Фонтан».

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Взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии установили, что это две минометные мины времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы передали саперам для уничтожения.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Да, именно так. Мины, не снаряды, 120 мм. Относительно безопасны без взрывателей.
мухомор
похоже на мины 120-мм полкового миномёта.
без взрывателей.
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