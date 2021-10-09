Житель Петербурга нашел снаряды времен войны на Авангардной улице в Красносельском районе города. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба УВО Росгвардии.
В субботу в 12:45 мужчина обратился к патрульным и рассказал им об опасной находке на берегу реки Дудергофка. Сотрудники вызвали специалистов и оцепили опасную зону. Прибывшие на место полицейские накрыли подозрительные предметы локализатором взрыва «Фонтан».
Взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии установили, что это две минометные мины времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы передали саперам для уничтожения.