Начальник уголовного розыска Всеволожска встретит Новый год под арестом. Вину во взятке он не признал

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 3 ноября Потапова доставили с ходатайством следствия об аресте. Он и его адвокаты просили ограничиться мерой, не связанной с заключением под стражу.



«Потапов возражал и заявил, что не заинтересован в противодействии расследованию уголовного дела. Вину не признал», — уточнили в пресс-службе.



Начальника районного уголовного розыска и его заместителя Константина Мискевича сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка задержали накануне. Обыски прошли в квартирах и в кабинетах.

