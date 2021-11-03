Начальник уголовного розыска Всеволожска встретит Новый год под арестом. Вину во взятке он не признал

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 3 ноября Потапова доставили с ходатайством следствия об аресте. Он и его адвокаты просили ограничиться мерой, не связанной с заключением под стражу.
«Потапов возражал и заявил, что не заинтересован в противодействии расследованию уголовного дела. Вину не признал», — уточнили в пресс-службе.
Начальника районного уголовного розыска и его заместителя Константина Мискевича сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка задержали накануне. Обыски прошли в квартирах и в кабинетах.
Показания на них дал оперативник, которому, по версии следствия, начальство передало в общей сложности 125 тысяч рублей за то, чтобы тот не слишком усердствовал при раскрытии имущественных преступлений. В УСБ уверены, что Потапов и Мискевич оказывали покровительство угонщикам. Автоворов, которые якобы пользовались их благосклонностью, задержали.
Суд отправил Алексея Потапова в СИЗО до 1 января следующего года. Его заместитель Мискевич также заключён под стражу, уточнили в областном СК.