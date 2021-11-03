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Начальник уголовного розыска Всеволожска встретит Новый год под арестом. Вину во взятке он не признал

Двое полицейских из Всеволожска арестованы в Петербурге по делу о взятке

Приморский районный суд Петербурга определил под стражу руководителя отдела уголовного розыска Всеволожского района Ленобласти. Подполковнику Алексею Потапову вменяют взятку в интересах угонщика.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 3 ноября Потапова доставили с ходатайством следствия об аресте. Он и его адвокаты просили ограничиться мерой, не связанной с заключением под стражу.

«Потапов возражал и заявил, что не заинтересован в противодействии расследованию уголовного дела. Вину не признал», — уточнили в пресс-службе.

Начальника районного уголовного розыска и его заместителя Константина Мискевича сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка задержали накануне. Обыски прошли в квартирах и в кабинетах.

Показания на них дал оперативник, которому, по версии следствия, начальство передало в общей сложности 125 тысяч рублей за то, чтобы тот не слишком усердствовал при раскрытии имущественных преступлений. В УСБ уверены, что Потапов и Мискевич оказывали покровительство угонщикам. Автоворов, которые якобы пользовались их благосклонностью, задержали.

Суд отправил Алексея Потапова в СИЗО до 1 января следующего года. Его заместитель Мискевич также заключён под стражу, уточнили в областном СК.

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Комментарии (7)

9569680@inbox.ru
Наконец-то этот Всеволожск со всей их порукой тоже разгромили! Надеемся на продолжение!
AlBerkut
Ну, с профессиональным праздником, оборотень! 😉😂😂
Когда он там, твой Хеллоуин?
Лёньчик
Так надо было,тихо....
Видать прописан был в приморском. Оборотень тень, тень!
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