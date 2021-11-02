Во Всеволожском УМВД обыск в кабинете начальника угрозыска. Ему вменяют проплаченный саботаж

Начальник уголовного розыска Всеволожского района вместе с заместителем задержаны по делу о даче взятки. Об этом сообщает Следственный комитет Ленобласти.



Как уточнили в ведомстве, 2 ноября проходят обыски на рабочих местах и в квартирах задержанных сотрудников. Следствие полагает, что с февраля по июль начальник и его зам передали деньги подчинённому за то, чтобы он забыл о поручениях следователя и своих обязанностях по раскрытию дела.



В петербургском главке сообщали, что двое полицейских из Всеволожского УМВД задержаны за покровительство подозреваемым в угонах, которые совершались на территории района. На них вышли коллеги из УСБ, Следком квалифицировал действия полицейских по части 4 статьи 291 УК — дача взятки группой лиц по предварительному сговору.

