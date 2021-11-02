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Во Всеволожском УМВД обыск в кабинете начальника угрозыска. Ему вменяют проплаченный саботаж

Полицейских из Всеволожского УМВД подозревают в даче взятки подчинённому

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Начальник уголовного розыска Всеволожского района вместе с заместителем задержаны по делу о даче взятки. Об этом сообщает Следственный комитет Ленобласти.

Как уточнили в ведомстве, 2 ноября проходят обыски на рабочих местах и в квартирах задержанных сотрудников. Следствие полагает, что с февраля по июль начальник и его зам передали деньги подчинённому за то, чтобы он забыл о поручениях следователя и своих обязанностях по раскрытию дела.

В петербургском главке сообщали, что двое полицейских из Всеволожского УМВД задержаны за покровительство подозреваемым в угонах, которые совершались на территории района. На них вышли коллеги из УСБ, Следком квалифицировал действия полицейских по части 4 статьи 291 УК — дача взятки группой лиц по предварительному сговору.

В отношении фигурантов начали служебную проверку, по её результатам обоих намерены уволить из органов, уточняли в ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (3)

Вотэтода
Счас всеволожский Следком отчитается перед Бастрыкиным о поимке "оборотней". Тот возьмется за лупу, рассмотрит, поймет и простит старое.
AndrewBarsik
Начальники дали взятку подчинённому, чтобы он не работал!? Да они могли просто передать находящийся в проверке у этого подчинённого материал любому другому сотруднику, который понятливее, чем "взяткополучатель". А излишне трудолюбивому коллеге поручить что-нибудь невыполнимое, чтобы ему было чем заняться. Что-то недоговорено в этой новости.
Yelda
Давайте угадаю такое рвение к раскрытию каких-то мелких угонщиков, что даже пришлось закрывать оперов. Они угнали машину кого-то высокопоставленного, не так ли? А сотрудники полиции как всегда не стали ничего делать. Ой как неудачно получилось. Правда в 99.9% бездействие сходит им с рук.
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