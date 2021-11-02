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Собственная безопасность главка добралась до автоворов. Сотрудников Всеволожского УМВД заподозрили в лояльности

УСБ задержало двух сотрудников полиции Всеволожского района Ленобласти

Сотрудники Управления собственной безопасности петербургского главка вышли на коллег, которые могут быть преступно лояльны к угонщикам. Преференции автомобильные воры небесплатно получали от работников всеволожской полиции.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ по Петербургу и области, 2 ноября сотрудники УСБ задержали двоих из УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области. Их заподозрили в покровительстве паре подозреваемых в угонах на подведомственной УМВД территории. За свои услуги задержанные полицейские якобы получали финансовую благодарность.

Материалы УСБ легли в основу уголовного дела о даче взятки, которое возбудил Следственный комитет. Те, кого следствие видит взяткодателями, также задержаны.

Двое полицейских попали под служебную проверку. По её результатам они будут уволены из органов по отрицательным основаниям, уточнили в главке, добавив, что руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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Комментарии (8)

RemyMartin
Новость хороша. Пора бы штат УСБ увеличить и план посадок оборотней тоже.
James Cook
Главное - в ходе следствия не выйти на...
Dim22
Вообще то угонами занимаются менты, а не ГИБДД.
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