Собственная безопасность главка добралась до автоворов. Сотрудников Всеволожского УМВД заподозрили в лояльности

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ по Петербургу и области, 2 ноября сотрудники УСБ задержали двоих из УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области. Их заподозрили в покровительстве паре подозреваемых в угонах на подведомственной УМВД территории. За свои услуги задержанные полицейские якобы получали финансовую благодарность.



Материалы УСБ легли в основу уголовного дела о даче взятки, которое возбудил Следственный комитет. Те, кого следствие видит взяткодателями, также задержаны.



Двое полицейских попали под служебную проверку. По её результатам они будут уволены из органов по отрицательным основаниям, уточнили в главке, добавив, что руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

